整頓電商事業 統一企業去年少賺10.45億元

2026/03/05 20:13

統一企業2025年稅後淨利196.28億元，每股盈餘為3.45元。（記者楊雅民攝）統一企業2025年稅後淨利196.28億元，每股盈餘為3.45元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）企業今天公布2025年稅後淨利196.28億元，較前年同期206.73億元減少10.45億元，年減5.1%，每股盈餘為3.45元，較前年同期3.64元減少0.19元，主要受咖啡豆成本飆漲及電商事業處於整頓狀態影響。

統一企業2025年合併營收6728.64億元，較前年同期6576.37億元增加152.27億元，成長2.3%，其中台灣統一企業本業持續秉持聚焦經營及穩定增長；轉投資的統一中控去年營收人民幣317.14億元，年增4.6%，本期淨利達人民幣20.5億元，年增10.9%，雙創歷史新高。

統一超商（2912）去年合併營收3507.34億元，年成長3.79%，同樣刷新歷史紀錄；本期淨利112.10億元則較前年同期減少3.28億元，衰退2.8%，主要係2024年一次性處分山東超市利益、所得稅迴轉利益，致基期較高，若還原前述影響，本期淨利則較同期持續成長。

統一實業（9907）本期淨利21.52億元，較前年同期增加6.2億元，年增40.4%，主要係鐵產品銷售明顯高於同期，致獲利提升。

台灣神隆（1789）本期淨利1.37億元，較前年同期減少2.02億元，年減59.6%，主要係營收衰退、產能下滑，致毛利額同步減少因素。

