009815更換成分股 納入Intel剔除SONY

大華美國MAG7+（009815），今公告最新成分股，共新增及剔除3檔成分股，納入半導體大廠Intel。（路透）

〔記者吳欣恬／台北報導〕以美國科技巨擘MAG7為持股核心的大華美國MAG7+（009815），今公告最新成分股，共新增及剔除3檔成分股，納入半導體大廠Intel，半導體設備大廠科磊與科林研發；剔除ServiceNow、ADOBE以及SONY。本次更換於5日盤後生效。

009815經理人薛竣友表示，當前科技股的投資主軸仍為AI技術發展，其中半導體更是AI發展的核心。儘管近期美股受到政策與戰爭影響相對震盪，不過在美國經濟仍相當穩固的情形下，短期下跌將成為中長期投資者入手美股的好時機。

請繼續往下閱讀...

薛竣友指出，過去投資人對於科技股的印象都是本益比校對較高，然而根據彭博統計至2月底，彭博MAG7指數的預估本益比為23.8倍，低於S&P500核心消費類股指數的24.2與那斯達克100指數的25.5。再從近5年的股價表現與營收表現年複合成長率來看，股價仍具有吸引力。他表示，科技龍頭股的的競爭優勢仍然存在且難以動搖，在AI發展加速且競爭越加激烈的時期，當前科技巨頭的極具投資吸引力。

薛竣友表示，前陣子7巨頭與科技龍頭企業的財報公布之後，股價因市場重新調整未來增長預期而下跌。然而，這些科技龍頭的技術優勢與護城河依然存在，長期發展趨勢不變。

此外，近期科技類股利多消息也開始浮現，如博通於4日盤後公布財報，營收年增29%以及AI營收年增106%，且第2季財測亦超出市場預期，顯示AI需求仍相當火熱。另外NVIDIA GTC大會將於3月中旬登場，執行長黃仁勳已預告將發表「前所未見的晶片」。市場預期，輝達將於大會中公開下一代AI晶片的Feyman，且傳聞將導入台積電1.6奈米製程技術，有望再次點燃市場對AI類股的上漲情緒。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法