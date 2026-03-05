不是石油！波灣國家恐怖致命傷竟是「它」

海灣國家對海水淡化廠的嚴重依賴，凸顯該地區的戰略脆弱性。圖為沙烏地阿拉伯的海水淡化廠。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，隨著中東戰火持續蔓延，人們的注意力集中在石油上，其實該地區最危險的目標可能是海水淡化廠。一旦海水淡化廠遭襲擊、網攻或污染，不僅會損害商業活動，還可能威脅飲用水、電力、衛生設施和公共秩序，進而人類生存危機。報導直指，這場戰爭的下一階段可能並非由石油的命運決定，反而要觀察是否有人魯莽到將該地區的供水系統變成戰場。

《伊朗國際》報導，海灣合作委員會（GCC）國家擁有全球約40%的淡化水，並在該地區營運400多座海水淡化廠。科威特約90%的飲用水來自海水淡化，阿曼的比例為86%，沙烏地阿拉伯為70%。

請繼續往下閱讀...

在一個氣候極端炎熱、降雨稀少、地下水過度開採、城市人口不斷增長的地區，海水淡化是維持國家生活所必需的基礎設施。

報導說，隨著中東戰火蔓延，波斯灣各國政府可以承受旅遊業的暫時衝擊，調整部分貿易路線，並依賴全球市場緩衝石油供應中斷帶來的影響。但水資源則不同，水資源無法大規模臨時獲取。

卡達首相去年警告，任何對伊朗核設施的攻擊都可能「徹底污染」該地區的水域，並威脅卡達、阿拉伯聯合大公國和科威特人民的生命。他還表示，卡達曾評估過，在這種情況下，該國的飲用水可能在短短3天內就會耗盡，因此建造 15 個大型水庫以擴大緊急儲備。

中東研究所於 2025 年發出警告，海灣地區對集中式海水淡化基礎設施的嚴重依賴，為伊朗的阿拉伯鄰國帶來明顯的戰略脆弱性。

報導指，伊朗近期在該地區發動的攻擊，其部分目的似乎在於將戰場國際化，並提高阿拉伯國家與華盛頓結盟的成本。但針對海水淡化基礎設施發動攻擊，甚至只是發出威脅，都會以另一種更危險的方式提高這些成本。

這將促使海灣合作委員會各國政府將水安全視為國家生存問題，而非附帶風險，也可能會使它們更直接捲入衝突，或加劇對更大規模報復行動的支持。

因此，一場始於飛彈、核設施和能源的戰爭可能會擴大到更基本的問題：該地區的人們在極端高溫下能否喝到水、能否給房屋降溫以及能否維持醫院的正常運作。

與承受飲用水供應重大中斷相比，波斯灣週邊的阿拉伯國家更容易承受價格衝擊、航班取消甚至暫時的能源中斷。

報導認為，這場戰爭的下一階段可能並非由石油的命運決定，而是由是否有人魯莽到將該地區的供水系統變成戰場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法