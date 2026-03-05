自由電子報
網家2025年虧4.62元 連虧4年

2026/03/05 19:17

網家2025年每股稅後淨損4.62元。（資料照）網家2025年每股稅後淨損4.62元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電商平台PChome網家（8044）今日公告2025年稅後虧損9.21億元，每股稅後淨損則為4.62元，已經是連續第四年虧損，且虧損幅度較前年（2024）擴大。

網家說明，電商處於高度競爭環境，加上在完成私募資金挹注後，推進營運結構、資產配置調整，去年第四季因而認列部分一次性調整費用，並受子公司海外發展費用影響，使全年獲利表現承壓。

不過，在網家較有優勢的3C品類部分，去年銷售動能回溫，尤其去年末購物旺季，手機新品、遊戲主機及AI相關硬體等新品上市帶動買氣回溫，單季3C營收年增達3.3%，挹注全年3C品類銷售正成長；非3C的生活百貨品類亦積極進行營運調整。

此外，「PChome林口A7智慧物流園區」出貨量佔比已達整體倉庫出貨的90%，成功提升效能，3PL第三方倉儲業務維持雙位數年，RMN零售媒體廣告聯播網服務也維持成長。

展望2026年，網家表示，將秉持審慎樂觀的態度，透過本地電商優勢串聯資源，深化與策略夥伴的合作，並豐富更多元化的服務與商品，也將持續提升營運效率、強化產品結構。

