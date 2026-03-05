林昭廷升任國壽總經理 劉上旗轉任金控投資長

國泰金控旗下子公司國泰人壽今公告由執行副總經理林昭廷接任總經理，待金管會核准後生效。（圖由國泰金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金控旗下子公司國泰人壽今公告由執行副總經理林昭廷接任總經理，待金管會核准後生效；原總經理劉上旗則轉任金控投資長，接下程淑芬1月1日轉聘為資深顧問後留下的懸缺，6日生效。

林昭廷1996年進入國泰人壽，歷經精算部經理、協理、副總經理，2017年升任執行副總經理，兼任國壽發言人，2025年8月起擔任壽險公會副理事長。

國泰金表示，林昭廷擁有台灣大學數研所碩士學位，多年來於精算、數理和財務體系歷練完整，對國壽的長期經營策略、風險管理、數位創新和整體營運展現高度掌握力，也對推動保險產業發展不遺餘力。

國泰金表示，配合集團與整體產業趨勢發展，期許林昭廷總經理帶領國泰人壽全體同仁在嶄新賽道，持續創造最佳表現，為客戶和產業帶來最大價值。劉上旗擔任金控投資長，在集團繼續貢獻。

國泰人壽身為國內壽險業龍頭，資產逾9兆，客戶數超過800萬人，有效契約件數超過2000萬件。

