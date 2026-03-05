自由電子報
怕斷炊！傳中國下令煉油商禁止出口汽柴油

2026/03/05 19:49

外媒指出，中國政府要求該國最大的煉油企業暫停出口柴油和汽油。示意圖。（路透）外媒指出，中國政府要求該國最大的煉油企業暫停出口柴油和汽油。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》5日披露，由於中東衝突升級，中國政府已要求該國最大的煉油企業暫停出口柴油和汽油。

知情人士透露，中國國家發展和改革委員會的官員會見了煉油廠高層，並口頭要求立即暫停成品油出口。相關企業被要求停止簽署新合約，並與買方協商取消出貨安排。至於存放於保稅倉庫的航空煤油及船用燃料油，以及運往香港與澳門的燃料則不受此限。

報導說，中國石油、中國石油化工及中國海洋石油、中化集團及浙江石油化工，定期從中國政府獲得燃料出口配額，這5家企業對前述消息均未回應。

報導指出，中國擁有龐大的煉油產業，大部分產量都用於滿足國內需求，因此並非亞洲市場的關鍵供應來源。然而，隨著中東危機加劇，北京採取的預防性限制措施，反映出整個依賴進口的地區正在努力優先滿足國內需求。

近年來，中國積極尋求石油氣供應多元化，但其近一半的石油進口仍來自海灣地區，其中包括幾乎所有伊朗的石油運輸。

