孳息挹注！2月我國外匯存底餘額6054億美元再創新高

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布2月外匯存底餘額為6054.87億美元，續創史上新高，月增10.3億美元，央行外匯局局長蔡烱民指出，2月為外匯存底孳息大月，若不是因為月初美國總統川普提名華許為聯準會主席導致市場動盪，央行進場「買匯」，外匯存底增加會更多。

蔡烱民指出，影響2月外匯存底增減主要有三大因素，其中，匯率因素在非美貨幣升貶互見，彼此相互抵銷下，影響不大。

資料顯示，美元指數在2月升值0.64%，英鎊貶值1.43%、歐元貶值0.86%、加幣貶值1.12%、日圓貶值1.27%，但澳幣升值1.77%、人民幣升值1.63%。

台幣在2月雖然升值0.45%，但月初因為川普提名華許，市場起初認為華許偏鷹，國際金價由每盎司5500美元掉到4500美元，金融市場波動大，央行進場「買匯」調節。然而，2月是外匯存底孳息大月，在外匯存底孳息挹注下，最後外匯存底小幅增加約10億美元。

此外，據央行統計，外資在2月份淨匯入約40億美元，集中於過年後幾天，其中，本金匯入約115億美元，股利及盈餘匯出約70億美元。

2月台股在年後創下歷史新高，截至2月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計14697億美元、約當外匯存底243%，同步改寫歷史紀錄。

台灣在主要國家中，外匯存底仍穩居全球第四大，前三大分別為中國、日本與瑞士。

