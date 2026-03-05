德商信心調查：近9成看好2026台灣經濟前景

近9成德企看好2026台灣經濟前景。圖為德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺與經濟部次長江文若。（德經處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕德經處最新《2025/2026年德國商業信心調查報告》結果出爐，65.7%的企業達成或超越其營運目標，創下近8年來第3佳的表現，同時德商對兩岸情勢可能帶來的影響的憂慮持續緩解，僅26.8%受訪者預期將造成影響，另75.3%受訪德商認為美國貿易政策與關稅措施導致需求轉弱，增添不確定性與成本壓力上升。

德經處指出，儘管短期不確定性升高，德商對台灣的長期承諾仍然穩固，高達94.4%的受訪企業表示並無將其投資布局移轉他處的計畫，同時對台灣經濟前景的信心仍然穩健，近9成的受訪企業預期2026年台灣經濟表現將維持穩定或進一步改善。

德經處指出，儘管這次調查整體商業滿意度下滑至近5年新低，德國企業在台灣2025年仍持續展現穩健的營運表現，52.1%的受訪企業對其整體表現仍表示滿意。這樣較為保守的情緒，與2025年德台雙邊貿易表現顯著改善形成對比。

整體而言，65.7%的企業達成或超越其營運目標，創下近8年來第3佳的表現。進一步來看，40.8%的企業實現營收成長，40%提高了EBIT利潤率，另有37.1%的企業表現優於其所屬市場，尤以機械與電子產業最為突出。

德經處續指，人工智慧動能持續增強，外部風險仍為主要挑戰，2025年德國企業受惠於全球AI發展，54.2%受訪企業表示已感受到正面影響，尤以自動化應用及半導體領域最為明顯。儘管存在上述機會，外部風險仍為企業面臨的主要挑戰，其中61.1%受訪者將全球經濟成長列為首要挑戰，其次為兩岸關係以及台灣整體經濟前景。

同時，企業對兩岸情勢可能帶來的影響的憂慮持續緩解，僅26.8%受訪者預期將造成影響。此外，美國貿易政策與關稅措施影響了75.3%受訪者，主要反映在需求轉弱，不確定性與成本壓力上升。

德經處指出，德商投資活動維持穩定，但未來投資意願趨於保守，2025年德國企業在台灣的投資活動整體維持大致穩定，50%的受訪企業依原定計畫執行投資，與前一年水準相當。與此同時，11.1%的企業選擇縮減或暫停投資，較去年有所增加，反映企業態度趨於審慎。

展望未來，投資意願明顯轉弱，僅30.6%的受訪企業計畫於未來兩年內進行新投資，另有相同比例的企業仍持觀望態度。儘管短期不確定性升高，企業對台灣的長期承諾仍然穩固，高達94.4%的受訪企業表示並無將其投資布局移轉他處的計畫。

德經處指指出，即使台灣2025年已達成極高的GDP成長水準，受訪企業對台灣經濟前景的信心仍然穩健，近9成的受訪企業預期2026年經濟表現將維持穩定或進一步改善。就產業面而言，半導體與AI被視為最具成長潛力的產業（94.4%），其後依序為能源與資源，以及航太與安全相關產業。企業層級方面，整體預期趨於穩定，44.5%的受訪企業預期營收將成長，33.3%預期獲利能力提升。此外，多數企業預期2026年的員工人數與生產力表現將大致維持不變。

