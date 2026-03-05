台股大漲逾800點 新台幣止貶回升結束連3黑

新台幣止貶回升。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中東戰事傳出緩解跡象，美股大漲、美元回落，激勵台股今早跳空開高，盤中一度飆漲逾1400點；新台幣兌美元匯率也隨亞幣止貶回升。不過外資仍持續賣超，在買賣力道拉扯下，終場收在31.683元、小升1.2分，匯價結束連3黑，成交量也收斂至32.49億美元。

台股今天上漲844.06點，收在33672.94點，三大法人合計賣超456.66億元，其中外資仍賣超514.95億元。

請繼續往下閱讀...

《紐約時報》報導伊朗有意與美國展開談判，消息激勵全球股市大漲；儘管伊朗隨後否認，但市場普遍認為對金融市場的最大衝擊已經過去。匯銀人士指出，央行昨日強力穩匯，為市場提供信心，目前匯價仍落在31.3元至31.7元區間內，後市則是視外資動向以及中東局勢發展而定。

央行外匯局局長蔡烱民指出，近期市場波動主要受到避險情緒推動，但就目前觀察，「最大的震盪應該已經結束了」，市場正逐步回歸基本面評估。

他表示，這波市場震盪主要來自外資大幅賣超台股，部分交易日賣超金額甚至高達800億至900億元，外資資金匯出也帶動新台幣匯率出現波動。不過，台股自3萬5千點回落至3萬2千多點、修正近3000點，市場已大致反映相關衝擊。目前投資人正重新從基本面評估企業營運與產業前景，尚未看到企業基本面出現明顯變化。後續除非地緣政治衝突進一步惡化，否則短期內再出現類似大幅震盪的機率相對較低。

根據央行統計，美元指數今日小漲0.08%；韓元大幅反彈0.53%，人民幣勁揚0.24%，日圓升值0.13%，新台幣升值0.04%，新幣則升值0.03%。

