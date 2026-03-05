越逛越燒錢！Costco 13個「購物錯誤」悄悄掏空你錢包

前往Costco購物最好列清單避免衝動消費。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒報導，對常在Costco購物的人來說，這家會員制倉儲賣場似乎很省錢，批發價格、大包裝商品等等。但事實是，如果不小心，你在Costco也可能花得比想像更多。您或許已經習慣了推著購物車四處逛逛，卻從未反思過自己的購物策略，現在是時候重新檢視了，以下列出了13個在Costco購物時需要避免的錯誤。

1.沒有購物清單就去購物：如果沒有購物清單，都很容易衝動消費。而在Costco問題更嚴重，原因有2個，第一，店裡商品多到爆；第二，店內的設計就是刻意讓你到處逛，然後順手多買。

2.沒有必要使用購物車時卻使用：很多時候這是一種本能行為，你下車後自然抓起購物車開始推。但有經驗的購物者表示，只要他們拿了購物車，通常一小時後就會少掉好多錢，因為一台空蕩蕩的大購物車，看起來就是在等著被填滿。因此有些人採取「不用購物車」策略，如果我拿不起來就不買，這確實是省錢的好方法

3.為了大量而大量購買：很多常客提醒，在Costco最大的風險其實是浪費與過度使用。解決方法很簡單，只買真正需要的東西。就算是批量優惠，也代表你買了很多商品，而這些商品可能會過期或佔滿空間。

4.沒有好好利用冷凍保存：許多Costco常客表示，買一台獨立冷凍櫃非常值得，肉類、蔬菜、麵包、醬料，甚至剩菜都可以冷凍。雖然一開始購買的量可能很多，但之後購物頻率會大幅下降，長期來看反而更省錢。

5.沒有事先研究促銷：不是所有花錢的錯誤都發生在店裡。對於Costco常客來說，省錢其實可以在出門前就開始。有些顧客會先列出常買商品，然後定期上網搜尋，看現在是否有促銷，或者過去何時曾經特價。這樣你就能在折扣出現時出手。

6.忽略價格標籤的秘密：在Costco逛的時候，價格標籤其實在「對你說話」。寫上.99正常價格；寫上.97為清倉特價；至於.00則為店內低庫存清倉；其他9結尾是品牌促銷，如果標籤上有星號（*），代表商品即將停售。

7.未能充分利用烤雞：Costco的烤雞是超級明星商品，每年賣出約1.5億隻，但如果只吃一餐，其實沒有充分利用它。你可以把雞肉拆下來做多餐料理，雞骨還能熬湯，甚至買兩三隻，就能做一週的料理。

8.空腹逛Costco：空腹購物幾乎在任何超市都是錯誤，但在Costco更嚴重。因為商品太多，很容易衝動購買高熱量零食。

9.選錯會員方案：如果你常去購物，黑鑽卡會員（行政會員、Executive Members）其實可能更划算，因為有現金回饋與額外福利。

10.完全不看Costco.com：有些商品在網站上可能比較貴，但網購也有優點，能避免衝動購物。

11.忽略其他商店：Costco並不是唯一便宜的地方。有時候其他商店的價格更低。

12.去Costco的頻率太高：有些人因為Costco很近，結果去得太頻繁。很多顧客建議一個月去一次最合理。

13.看到特價就買：看到促銷很容易衝動購買，但有些品牌即使打折，仍然比科克蘭自有品牌貴。

