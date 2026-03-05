兆豐銀行、證券 連兩年躋身永續金融評鑑前25％

兆豐銀行及兆豐證券連續兩年躋身「金管會永續金融評鑑」前25%。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會公布第三屆永續金融評鑑結果，其中，兆豐金控旗下銀行及證券連續兩年獲列銀行業、證券業前25%之金融機構名單，推動淨零轉型及永續發展成果獲得外界肯定。在環境（E）、社會（S）及公司治理（G）三大支柱共12構面表現優異，透過持續投資永續發展績優產業、股東會發言、發放氣候議合問卷等方式，議合被投資或受輔導公司，一同攜手前行。

兆豐金表示，去年4月舉辦第二版「永續經濟活動認定參考指引」主題工作坊，邀請近30家企業代表進行分組交流與實務討論，為企業低碳轉型與永續發展注入新動能。

此外，響應政府防詐政策面向，兆豐銀行於2025年3月率同業之先，推出「T+2延後交易猶豫期」反詐新服務，提供客戶2天的匯款猶豫期，同年6月將部分ATM導入AI臉部遮蔽辨識技術、升級ATM安全機制，藉此阻斷潛在詐騙行為。

兆豐證券則是對內積極落實公平待客，與建立全員反詐企業文化，持續優化客戶體驗與服務品質，不但五度蟬聯、金管會評核公平待客大型證券商前25%，更連續兩年榮獲臺灣證券交易所頒發，反詐騙評鑑卓越獎。

結合企業本業與社會公益面向，兆豐銀行將ATM提款機等汰換設備，提供學校設置擬真金融服務教學場景，活化舊有資源並降低電子設備報廢處理之環境負擔，2024年起攜手兆豐銀行文教基金會與社團法人台灣黑面琵鷺保育學會，合作推動「築巢護岸 永續飛翔」計畫，致力於海岸生態維護與海洋生物多樣性保育，榮獲海洋委員會第一屆「企業海洋永續貢獻獎」肯定。

此外，兆豐證券則聚焦「金融教育」及「弱勢關懷」雙主軸，去年主辦或資助之金融防詐教育活動合計近350場、累計觸及近1.4萬人。

兆豐金強調，持續以「發揮正向影響、引領永續發展」為使命，去年起將永續發展委員會提升至董事會轄下的功能性委員會，透過六大工作小組，由金控帶領子公司建立集團永續文化，秉持「尊重包容、專業信賴、誠信當責」之價值並落實於各項營運活動，深化對多元利害關係人之永續承諾，接軌國際永續趨勢，逐步向成為「亞太金融業永續典範」之願景邁進。

