AI強勁淡季不淡 1月製造業生產寫歷史次高、年增30％連23紅

〔記者廖家寧／台北報導〕AI（人工智慧）需求強勁讓淡季不淡。經濟部統計處今公布1月工業生產統計指數124.51 ，年增28.51%、製造業生產指數126.36，年增30.05%，兩指數雙雙寫下歷年同月新高、歷史單月次高，同寫連續23個月正成長。

1月份製造業生產指數126.36，年增30.05%，統計處副處長陳玉芳主因受惠AI（人工智慧）、高效能運算及雲端資料服務等需求維持強勁，加上農曆春節前備貨效應，以及上年同月適逢春節假期，比較基數偏低所致。

1月工業生產表現不如原先預期，陳玉芳表示，原因有二是電子零組件業的生產產品的組合不同，另一原因是，電腦電子光學製品業在去年12月配合客戶集中出貨，因此1月回檔修正。

資訊電子產業方面，受惠AI 浪潮帶動新興科技應用持續暢旺，加以半導體業者先進製程投資動能延續，電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業分別年增25.21%及139.4%。

傳統產業方面，受農曆年前備貨需求增加，以及春節落點差異的低基期效應影響，化學材料及肥料業年增5.69%、基本金屬業年增4.88%，汽車及其零件業另受新車上市及貨物稅減免政策效應帶動，轉年增14.66%，呈連2個月正成長，機械設備業則持續受惠半導體產業積極擴充產能挹注，年增22.29%。

展望未來，統計處預估2月製造業生產指數落在102.26至106.26，年增幅落在9.7%至14%；排除季節因素，1、2月製造業生產指數114.31至116.31，年增幅落在20.1%至22.2%。

