中東戰火引發金融市場劇烈波動 央行：最大震盪可能已過

中東局勢升溫導致股匯重挫，央行外匯局長蔡烱民認為，最大震盪已經結束了。（央行提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕近期中東情勢升溫，引發全球金融市場劇烈波動，台股在短短3個交易日內自3萬5千點附近急跌至3萬2千多點，新台幣兌美元匯率也同步走貶、累計貶值4.44角。中央銀行外匯局局長蔡烱民表示，近期市場波動主要受到避險情緒推動，但就目前觀察，「最大的震盪應該已經結束了」，市場正逐步回歸基本面評估。

蔡烱民指出，這波市場震盪主要來自外資大幅賣超台股，部分交易日賣超金額甚至達到800億至900億元，外資資金匯出也帶動新台幣匯率出現波動。不過，台股從3萬5千點回落至3萬2千多點、修正近3000點，市場已大致反映相關衝擊，目前投資人正重新從基本面評估企業營運與產業前景，尚未看到企業基本面出現明顯變化。他認為，後續除非地緣政治衝突進一步惡化，否則短期內再出現類似大幅震盪的機率相對較低。

請繼續往下閱讀...

蔡烱民也證實，這三天央行持續在場內監控市場並適度進行調節，但並沒有設定一定要守住的匯率價位或防線。他強調，匯率本就由市場供需決定，沒有人能準確預測美元或其他主要貨幣隔日的價格，不過「央行進場本身就是一種（穩定市場）訊號」。

他指出，匯率波動主要仍受到外資資金進出與市場情緒影響。由於台灣匯市相對屬於「淺碟市場」，外資每日資金進出量體相當大，一旦供需失衡或市場波動過大，央行就會適時進場調節，以維持市場秩序。

蔡烱民分析，與2月市場波動的原因不同，3月以來金融市場的主要驅動力是避險情緒。隨著地緣政治風險升溫，國際資金轉向美元等避險資產，推升美元走強，也使多數貨幣同步走貶。

例如歐元兌美元先前一度升至1.18至1.20的高點，近期已回落至約1.15附近；韓元也一度貶至1480兌1美元的水準。在美元走強的情況下，新台幣自然也受到影響而走弱。

另外，市場關注中東戰火是否波及能源供給、進而推升油價並影響美國貨幣政策。蔡烱民表示，目前市場普遍預期美國聯準會今年可能降息兩碼，並有機會在6月開始降息；但若油價因地緣政治因素大幅上漲、推升通膨壓力，聯準會也可能因此延後降息時程。

不過他指出，目前仍難判斷油價上漲是短期衝擊或長期趨勢。若屬短期因素，各國仍可能透過釋放戰備儲油等方式穩定市場，相關影響仍有待觀察。

至於新台幣貶值是否會推升進口通膨壓力，蔡烱民表示，匯率確實會影響進口物價，但對整體物價的影響沒有外界想像中那麼大。此外，未來新台幣究竟升值或貶值仍難預測，目前也看不出匯率將出現大幅波動的跡象，暫時不至於形成明顯的進口型通膨壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法