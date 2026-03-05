台彩春節加碼共15.4億 帶動彩券銷售增加82.4億

財政部表示，台彩春節期間共加碼15.4億元，帶動彩券銷售增加82.4億餘元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國庫署表示，台彩今年春節期間規劃加碼促銷方案，根據統計，加碼期間（2月12日至3月3日）共加碼15.4億元，帶動彩券銷售增加82.4億餘元，今年春節期間電腦型彩券銷售金額為127.04億元，低於去年春節期間的134.2億元，研判是今年威力彩及大樂透頭獎未累積巨額獎金。

國庫署副署長林秀燕表示，台彩過年前宣布今年春節加碼12億元，因開出獎金較多，實際加碼金額共15.4億元。公益彩券發行有助於增裕社會福利財源及促進弱勢族群就業，2025年為第5屆公益彩券發行第2年，全年累計銷售金額1649億元、盈餘367億元，創史上新高，共協助弱勢族群7萬1977人就業。

財政部國庫署說明，2025年度公益彩券原訂銷售目標及盈餘目標分別為1410億元及308億元，年度結算後的銷售及盈餘目標達成率分別為117％、119％，銷售成果亮眼。公益彩券盈餘已依法專款專用於補助國民年金165億元、全民健康保險準備18億元，以及分配予地方政府運用於社會福利支出184億元，包含辦理兒少、婦女、老人、身心障礙者福利及社會救助等事項，有助各項社會福利業務推動。

國庫署表示，在促進弱勢族群就業方面，公益彩券經銷商為具工作能力的身心障礙者、原住民及低收入單親家庭；2025年12月底經銷商人數合計7萬1977人，如果再計入其所聘僱員工及彩券周邊產業相關從業人員，將對於促進就業更具加乘效果。財政部將持續督導發行機構穩健發展公益彩券市場，達成銷售及盈餘目標，進一步厚植社會福利財源，照顧更多弱勢族群。

