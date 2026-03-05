華通去年獲利創次高 兩大低軌衛星客戶扮今年成長動能

華通今年低軌衛星業務有望加速成長。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕HDI大廠華通（2313）公布去年財報，去年全年合併營收759.96億元，年增4.87%，毛利率18.58%，年增約2.6個百分點，全年稅後純益65.67億元，年增約17%，每股純益5.51元，營收及獲利皆創歷史次高。華通董事會通過配發現金股息2.8元，配發率約5成，較往年提高。

華通表示，去年第四季HDI訂單熱度不減，主要是美系手機銷售暢旺、需求增長明顯，低軌衛星（LEO）產品也出現季增，加上資料中心產品持續高速成長。

法人推估，受益於中國對於智慧型手機等消費性電子產品的補貼，搭配美系品牌的銷售策略，美系客戶手機今年第一季的出貨仍可期待，華通今年第一季營運可望淡季不淡。

法人認為，全球低軌衛星產業正處於加速成長期，主要運營商紛紛提升火箭發射頻率、加速衛星布建，然而太空產業的技術門檻相當高，華通很早就投入太空用板研發與生產，與主要客戶合作10年，在太空應用PCB板的領導地位非常明確。

華通主要衛星客戶在軌運行衛星數量約9555顆，使用的太空PCB板大多數皆由華通提供；第二大衛星客戶也在去年完成數批低軌道衛星發射，進入穩定布建階段，在軌運行約180顆衛星，太空PCB板也幾乎由華通獨供。新客戶效應加上新產能加持，低軌衛星營收占比維持高檔、營收規模持續擴大，客戶規劃中的新一代衛星性能將大幅提升，使用的太空PCB板規格升級、面積也明顯放大，將進一步推升公司相關的營收規模及利潤貢獻。

展望2026年，法人認為，華通在衛星產業具有先行者優勢又積極在泰國與台灣開出新產能，除了兩大衛星客戶發射加速之外，原有主力客戶可能推出衛星升級（V3、D2C），甚至會大幅增加地面設備銷售與網路接取服務，有機會明顯拉高低軌衛星產品的營收規模，持續優化產品結構，今年整體毛利率也應可隨之穩健提升。

華通表示，公司在循序漸進的產品開發下，每一階段的主力產品，如消費性電子以及衛星產業，都陸續開花結果，除了近期光通訊領域的800G與1.6T光模塊高階PCB板陸續量產出貨外，去年TPCA Show曾經展出許多高層數、高階HDI的AI伺服器、交換器產品，領先業界的HDI技術實力，吸引不少國際客戶前來洽談。公司除配合既有客戶開發新品，也配合新客戶積極進行高階產品的樣品製作與驗證，搭配驗證進度與客戶未來1~3年的潛在需求增加，今明兩年將在台灣、泰國與中國，推動產線升級以及新產能的建置。

