王品去年每股賺16.02元 子公司合品將推動上市

王品（2727）集團董事會通過2025年第4季合併營收61.3億元，單季首度突破60億元大關，年增10.92%，創單季營收歷史新高，稅後淨利3.3億元，同創同期歷史新高，每股盈餘4.01元。（王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕王品（2727）集團董事會通過2025年第4季合併營收61.3億元，單季首度突破60億元大關，年增10.92%，創單季營收歷史新高，稅後淨利3.3億元，同創同期歷史新高，每股盈餘4.01元。全年合併營收達234.5億元，年增5.21%，再創歷史新高；稅後淨利13.3億元，每股盈餘16.02元，連續3年賺超過1.5個股本。

董事會決議每股超額發放現金股利16.11元，配發率高達100.56%，盈餘全數回饋股東，若以今天收盤價219元計算，現金殖利率為7.36%。

王品董事會今日也通過，為配合子公司合品公司推動未來申請股票上市（櫃）計畫，將分次辦理對該公司釋股作業，合品公司的主要業務為中國事業營運，目前有6品牌、100家餐廳，推動申請上市為合品公司帶來充足資金，支持展店與擴大營運的規模。

王品集團表示，近年透過品牌優化、多品牌布局與數位轉型策略，持續提升營運效率與來客數，加上展店腳步穩健，推升整體營收與獲利同步成長。

今年將持續深耕兩岸市場，以多品牌策略積極展店，台灣農曆春節期間，全台364家餐廳來客熱烈，初一至初四連續4天單日營收創下破億佳績，第2季「月月有連假」涵蓋清明連假、母親節、勞動節與端午連假，可望帶動王品旗下餐廳業績暢旺。

中國事業群也將繼續擴張，估計今年兩岸合計將再開出30-40家餐廳，2026年營運可望再攀高峰。

