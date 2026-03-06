父母贊助子女購屋 房貸誰背贈與稅大不同

台北國稅局提醒，父母贊助子女購置不動產，房貸誰背贈與稅大不同。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕父母打算付頭期款為子女買房，讓子女背房貸或直接買房給子女，贈與稅有什麼不一樣？台北國稅局說明，子女自己簽約購屋，父親贈與現金給子女付頭期款，父親應依實際贈與金額報繳贈與稅；如果父親自行向銀行貸款購屋，將房屋登記在子女名下，則視為父親贈與不動產，應以房地現值為贈與金額，報繳贈與稅。

台北國稅局表示，子女自己簽約購屋，父親贈與現金給子女付頭期款，將頭期款轉帳存入子女帳戶時，就構成「遺贈稅法」第4條第2項規定的「贈與行為」，父親應依實際贈與金額報繳贈與稅。如果父親自行向銀行貸款購屋，並指定房屋所有權登記在子女名下，則視為父親贈與不動產，根據「遺贈稅法」第5條第3款及第10條規定，應以該房地的土地公告現值及房屋現值為贈與金額報繳贈與稅，而非實際購買金額。

舉例而言，A房地買賣總價款為1800萬元，頭期款須支付360萬元，銀行可貸款金額為1440萬元，買入房地現值共800萬元。若甲君選擇由兒子乙君自己簽約貸款購屋，甲君僅贈與360萬元給乙君支付頭期款，後續房貸由乙君自己繳付，則甲君贈與總額為360萬元，應繳納贈與稅額為11.6萬元〔（360萬元-244萬元）×10%〕。

不過，如果甲君選擇自行向銀行貸款購屋，付清價款1800萬元，並指定登記在乙君名下，則甲君贈與總額為買入房地的現值800萬元，應繳納贈與稅額為55.6萬元〔（800萬元-244萬元）×10%〕。台北國稅局呼籲，父母在協助子女購屋時，應先了解相關稅務規定，避免日後產生稅務爭議。

