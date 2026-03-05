用中資設備製造先進晶片？美跨黨派議員施壓英特爾給交代

美國跨黨派參議員致函英特爾執行長陳立武，要求該公司交代與「盛美半導體設備公司」關係的訊息。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，美國跨黨派的6名聯邦參議員施壓英特爾（Intel），要求該公司交代更多與「盛美半導體設備公司」（ACM Research）關係的訊息，盛美的子公司在2024年被美國商務部列入黑名單至今。

在1封致英特爾執行長陳立武的信函中，6名參議員引述《路透》去年12月的1篇報導指出，英特爾已測試由盛美製造的晶片設備，並評估是否將其應用於英特爾最先進的14A製程。

6名參議員指出，位於上海和南韓的盛美子公司，先前曾與中芯國際（SMIC）、長江存儲（YMTC）和長鑫存儲（CMTC）等中國公司合作，而美國國防部曾公開點名這些公司與中國解放軍關係密切。

信函寫道，在美國總統川普去年決定，要取得英特爾10%股權後，英特爾與盛美的合作關係就引發國家安全的疑慮。6名參議員敦促英特爾扮演美國納稅人的負責任管家，並呼籲英特爾避免進一步與盛美或任何試圖妨礙美國出口管制的公司合作。

連署這封信函的包括參議院情報委員會的共和黨3名議員芮基茲（Pete Ricketts）、班克斯（Jim Banks）和柯頓（Tom Cotton），以及參議院銀行委員會的3名民主黨議員金安迪（Andy Kim） 、絲拉金（Elissa Slotkin） 和華倫（Elizabeth Warren）。在川普政府宣布入股英特爾的幾週前，其重要盟友柯頓去年就質疑陳立武在中國的投資。

信函寫道：「這引發了有關英特爾的信託責任及其維護公共利益方式的重要問題。英特爾與被列入黑名單的中國公司的牽連，令人質疑納稅人的錢是否在補貼可能直接威脅美國國家安全和半導體製造領域領導地位的活動。」

英特爾發言人表示，該公司在晶片製造過程中並未使用盛美的設備，並認真看待國家安全責任。

