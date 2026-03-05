自由電子報
漢來美食去年每股賺10.12元 連續兩年賺逾一個資本額

2026/03/05 16:40

漢來美食去年每股賺10.12元。（漢來美食提供）漢來美食去年每股賺10.12元。（漢來美食提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕漢來美食（1268）公布114年全年合併營收62.27億元，較前一年度59.3億元增加5%；稅後淨利4.27億元，較前一年度4.25億元增加5%；每股盈餘10.12元，較前一年度10.06元增加0.06元，連續兩年賺逾一個資本額。

漢來美食表示，今年已啟動展店計畫，全年規劃12家展店與改裝工程，分布北、中、南三大重點城市。除了元月份已完成新分店開幕的上海湯包南港LaLa port分店及高雄漢神巨蛋Hilai Café改裝之外，即將進駐的就是關係企業漢神百貨即將於台中開幕的漢神洲際購物廣場，預計於4月份同步開出漢來名人坊、漢來上海湯包及蔬食新品牌「樂蔬」。

接下來5月將迎來台北大巨蛋的名人坊北部第2家分店；以及福園台菜台北首家分店，兩地均鎖定大型活動和購物中心帶動的高人流商機，預計未來將可以為集團帶來可觀收益。

品牌聲量最高的「島語」自助餐展店今年也將在台中漢神洲際與台北大巨蛋兩處，開出第3與第4座「島語」，預計於7、8月陸續浮出水面。

除了新的分店駐點已在規劃中，品牌的改造與改裝則會齊頭並進，預計3月起將會針對現有品牌分店進行逐步改造及改裝，包括街邊店「溜溜」、高雄漢神巨蛋百貨的「巨蛋海港」等，均已排入行程，力求提升坪效與消費體驗，預期可為全新年度帶來樂觀動能。

