終端售價調漲撐盤？3月電視、顯示器面板續漲 NB跌勢收斂

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構TrendForce最新面板報價出爐。根據調查，進入3月後，電視需求仍維持穩定，加上近期傳出北美通路同意自第二季起調漲中小尺寸電視終端售價，提升電視品牌採購面板的信心，預估3月電視面板價格仍將延續上漲態勢，顯示器面板價格也同步跟進調升。

TrendForce研究副總范博毓指出，在需求維持穩定下，面板廠希望電視面板價格能持續上行。就目前觀察，3月電視面板各尺寸報價皆可望調漲，其中32吋、43吋、50吋預估上漲1美元，55吋預估上漲2美元，65吋與75吋則預計上漲3美元。

在電視面板價格持續走揚帶動下，顯示器面板需求亦維持穩定，面板廠對於調漲價格更具信心，預期3月顯示器面板價格將全面跟進上調。

以主流顯示器面板來看，Open Cell面板方面，由於23.8吋FHD IPS供需較為吃緊，預計調漲0.3美元；23.8吋FHD VA則可望上漲0.1美元；27吋FHD IPS預估上漲0.2美元。至於面板模組部分，23.8吋FHD同樣面臨供需相對緊張情況，預估調漲0.2美元，27吋FHD則預計調漲0.1美元。

在筆電面板方面，范博毓表示，進入3月後，由於前兩個月品牌客戶提前備貨規模明顯高於預期，使面板廠在價格上做出一定程度讓步。雖然3月需求仍維持不差水準，但面板廠在檯面價格上的讓步已開始收斂，部分優惠也不排除轉為檯面下操作。目前觀察，3月NB面板價格跌勢已有所收斂，其中TN機種價格預估轉為持平，IPS機種則預計小跌0.1美元。

