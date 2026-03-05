全支付應援WBC 赴日消費刷PayPay最高享15％回饋

世界棒球經典賽（WBC）開打，全支付宣布自3月5日~3月8日預賽期間，於全支付官方社群平台推出應援抽獎活動。（全支付提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕世界棒球經典賽（WBC）熱血開打，全支付宣布自3月5日~3月8日預賽期間，於全支付官方社群平台推出應援抽獎活動；若球迷親赴日本為台灣健兒應援或是順道安排春季出國旅遊，即日起至3月31日，於日本PayPay實體合作門市消費最高可享15%回饋。

全支付表示，即日起至3月31日，於PayPay合作夥伴實體門市使用全支付結帳，免收1.5%海外交易手續費外，還可消費不限金額享筆筆3.5%全點回饋。凡註冊當月新戶可再加碼5%，連結「國泰世華銀行」或「將來銀行」帳戶付款者，還能再疊加5%回饋，最高可享15%全點優惠。

此外，當月於日本累積消費滿等值新台幣1萬元，次月即可獲得台灣境內消費5%回饋資格；全支付活動頁面亦提供多家日本品牌專屬優惠券，購物最高可享7%現折優惠，期望透過串聯賽事應援與跨境消費優惠，陪伴球迷，體驗便利且實惠的跨境支付。

為號召全民一起為中華隊集氣加油，全支付特別針對3月5日~3月8日對戰澳洲、日本、捷克與韓國的4場預賽，於官方社群平台舉辦專屬抽獎活動，中華隊於預賽期間每擊出一支全壘打，全支付即加碼抽出1名幸運兒送出666全點，將賽場上的得分轉化為全民共享的驚喜回饋。

全支付也與全聯共同響應棒球熱潮，推出「2026全民瘋棒球」抽百萬好禮活動。即日起至3月15日，全聯福利卡友至全聯/大全聯實體門市、小時達/分批取/全電商單筆消費每滿200元（含）以上，至全聯線上表單登錄福利卡號並預測2026棒球經典賽冠軍隊伍抽百萬福利點。

結帳時若使用全支付消費，不限金額再加碼抽價值千元全點（價值1000元，共100名），總獎項價值超過百萬，全支付希望讓球迷在採買應援物資時，也能同步享有加碼回饋與抽獎驚喜。

