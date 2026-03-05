第36個租稅協定 台灣與吐瓦魯正式簽署所得稅協定

財政部表示，台灣與吐瓦魯簽署「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，「中華民國（台灣）政府與吐瓦魯國政府避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」於3月4日，由外交部長林佳龍與吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Penitala Teo）於吐瓦魯簽署，該協定將待雙方各自完成國內法定程序並以書面相互通知後，自後通知之日生效，並自生效日次年1月1日起適用。

財政部指出，台吐所得稅協定共29條，以國際稅約範本為藍本，歷經雙方多年諮商與推動，終就協定內容達成共識。依該協定約定，由所得來源國就他方締約國居住者（包括人民及企業）取得的各類所得提供合宜減免稅措施，避免重複課稅，並減輕稅負，例如股利、利息與權利金的扣繳稅率降至10％；此外，該協定也提供爭議解決及其他稅務合作機制。

財政部說明，吐瓦魯國為我國太平洋友邦，雖然目前台吐尚無雙向投資，但該協定簽署生效後，對深化台吐邦誼、促進兩國經貿關係與人才培育等交流甚具助益，雙方可強化合作推動亞太區域發展。財政部強調，將本互惠原則，持續推動與我國理念相同國家洽簽所得稅協定，完善我國所得稅協定網絡，營造合宜、穩定的租稅環境。

