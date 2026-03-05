不靠電話號碼驗證！太思科技推新身分系統 防AI冒用

太思科技與日本通信公司簽署合作意向書，共同推展日本電信市場個人身分去識別化系統 。（太思科技提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕太思科技今天公布在2026年世界通訊大會（MWC）推出「個人身分去識別化系統」（de-Identified Mobile ID，dMID），與日本通信公司簽署合作意向書（MOU），建立不依賴電話號碼的行動身分驗證機制，導入日本電信市場，有效降低傳統OTP驗證所衍生的詐騙與身分冒用風險，並提供AI代理應用真人驗證（Human in the loop Verification）服務，根本解決AI快速發展帶來的資安隱憂。

太思科技董事長何俊炘說，人工智慧的迅速崛起，正在全面改變全球產業及數位生態，當AI深度融入線上系統後，全新的安全威脅與犯罪手法將以前所未有的速度出現。

何俊炘指出，太思科技在MWC發表個人身分去識別化系統，以eSIM Identity Wallet為核心，解決傳統簡訊認證碼衍生的詐騙問題，並提供真人授權的AI Agent機制，為AI時代打造身分認證的基礎建設。

何俊炘說，個人身分去識別化系統滿足數位身分認證、保護用戶隱私與個人資料主權的鐵三角，也將與電信合作夥伴共同營運去中心化代幣經濟生態。

日本通信取締役社長Fukuda說，公司與太思科技數10年來攜手合作，致力於將數位身分證整合到智慧型手機，已成功取得日本官方認證的數位身分證明，在網路世界重塑信任。

