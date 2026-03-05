看好日本市場投資潛力，聯邦投信力推日本多重資產基金。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕看好日本市場投資潛力，聯邦投信力推「聯邦日本收益成長多重資產基金」，基金經理人王棋正指出，自民黨在高市早苗領導下於眾議院取得超過三分之二席次，政策推動力道明確，民意亦為其路線背書，日本基金詢問度相當高。

聯邦投信指出，日本政局走向明朗，為市場注入新動能，未來將由傳統貿易立國進一步轉向投資與科技立國，產業政策可望成為核心主軸，包括半導體、高科技、國防安全、能源與關西大開發等領域，政策基調可視為「安倍2.0」的延續，但在通膨仍具約束下，刺激措施將更為節制，貨幣政策方面，日本銀行（Bank of Japan）可能在物價壓力下被動調整利率。聯邦投信認為，日本國債體質穩健，債信風險有限，隨經濟與GDP結構改善，日圓中長期具升值潛力，形成匯率與資產價格同步改善的契機。

在此環境下，聯邦投信表示，「聯邦日本收益成長多重資產基金」採多重資產配置策略，以日本股票為核心，搭配債券及REITs資產，並依市場變化彈性調整比重，兼顧成長與收益，同時設有季配息機制，提供新台幣、美元及日圓多幣別選擇，聚焦具穩健現金流與股利潛力的標的，希望在匯率與資產價格雙軌潛力下，打造兼具收益與長期成長的投資布局。

