資誠：中國CFC查稅鎖定7千家企業 恐衝擊台商境外資金

資誠表示，中國CFC查稅鎖定7000家企業，可能衝擊台商境外資金。

〔記者鄭琪芳／台北報導〕資誠聯合會計師事務所表示，中國國家稅務總局於農曆年前發布緊急通知，針對「受控外國公司（CFC）」正式展開全國性的稅務調查，初步已鎖定超過7000家對外投資企業；中國各地稅局被賦予在今年3月底前輔導企業自查，預期將對台商透過對外投資保留海外盈餘的模式，帶來重大的稅務風險與衝擊。

中國版CFC（Controlled Foreign Company）是指由居民企業控制的設立於實質稅率低於12.5%國家或地區的公司；在此法規下，即使CFC未實際分配股利，其當年度的利潤也將被「視同」已分配，要求中國股東為此提前繳納所得稅。目前僅3種情況可豁免適用，包括：CFC設立於官方認可的12個非低稅率國家；年度所得主要來自積極的經營活動；年度利潤總額低於人民幣500萬元。

資誠表示，近期已有台商陸續收到「境外企業基本/特殊涉稅信息表」，要求評估截至2024年底應被「視同」分配的利潤。資誠兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅指出，由中國中央層級統一發動、並設下結案時限專項調查CFC，是史上第一次，並已衍生出至少兩個不確定性的議題。

首先，非傳統避稅天堂也被鎖定，主觀認定風險高。此次調查打破過往認為只有在BVI等地的紙上公司才會被查核的迷思，例如，許多台商在泰國的子公司，因適用當地投資促進（BOI）稅收優惠，導致實質稅率偏低，進而被中國稅局認定為CFC；由於中國稅法對「積極經營」缺乏明確量化標準，稅局的主觀裁量權大，大幅增加企業的溝通成本與稅務風險。其次，高新技術企業資格恐因CFC所得而喪失。一個更棘手的風險，是衝擊中國子公司的高新企業資格與稅率使用，由於高新技術企業需滿足高新技術收入佔總收入60%以上的條件，一旦被「視同」分配鉅額的CFC利潤，極可能導致當年度無法滿足門檻。

徐丞毅強調，中國針對CFC查稅的相關法規仍不明確，企業擔心是否所有收入都會被按25%稅率課稅，或影響未來高新技術企業資格。不過，適用的法規不同，企業仍可與中國稅局協商，爭取合理認定。他指出，CFC調整屬於「特別納稅調整」，若被中國稅局調整，除補稅外，還須加收高額利息（按人民幣貸款基準利率加5個百分點）；但指引也釋出重要訊號，若企業能主動自查、調整補稅，將有機會爭取免除5%的懲罰性加罰利息。

資誠建議，企業可從以下三方面著手，包括：完備營運實質證明與利潤留存的合理商業目的，著手盤點境外公司的營運實質，確保具備與業務規模相匹配的人員、經營場所及資產，同時準備利潤留存的「合理商業目的」說明；預作稅務影響評估，維持高新技術企業資格；重新檢視投資架構與資金策略，在合規前提下，尋求稅務成本與營運資金的最佳平衡。

