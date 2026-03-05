台灣人稱霸！成日本「這地方」最大外國住宿客 遠勝中國、香港

台灣人愛去日本，新潟縣的最新數據顯示，2025年住在新潟縣內各類住宿設施的外國旅客中，台灣佔最多為30%。圖為新潟縣新潟市。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣人超愛去日本！新潟縣發布最新速報統計數據發現，2025年入住新潟縣內各類住宿設施的外國旅客達82萬800人次，較去年同期的52萬8350人，大幅增加55.3%，連續2年刷新紀錄。依國家與地區別來看，來自台灣的旅客占比最多達30%。新潟縣政府指出，新潟逐漸被認知為與北海道、長野並列的滑雪度假勝地，加上從東京首都圈前往相對便利，是外國旅客增加的主要原因。

《讀賣新聞》報導，新潟縣外國旅客住宿人次在2019年前一直呈現上升趨勢，但2020年起受到新冠疫情影響，數字大幅下滑，2021年更一度跌至僅3萬670人次。不過隨著疫情結束，狀況逐步回升，到了2025年7月時已達約58萬人次，提前超過2024年全年總數。

根據新潟縣政府整理日本觀光廳數據後的速報紀錄，2025年入住新潟縣內各類住宿設施的外國旅客達82萬800人次，較去年同期的52萬8350人，大幅增加55.3%，以都道府縣來看，新潟縣的成長率僅次於鳥取縣，位居全日本第2位；若以外國人住宿人次排名，新潟縣則上升兩名，來到全日本第22位。

從國家與地區來看，台灣旅客占比最高，達30%；其次為中國15%、香港11%、澳洲8%。此外，新加坡與泰國等東南亞市場的旅客數量也維持穩定成長。

位於新潟縣湯澤町的「GALA湯澤滑雪場」（ガーラ湯沢スキー場）就可看到大量外國遊客在此享受滑雪與單板滑雪。該滑雪場的營運公司「GALA湯澤」指出，截至今年2月23日，冬季來場人數已達20萬1256人，較去年同期增加7%。其中來自泰國、印尼等亞洲國家的旅客特別多。

公司指出，除了日圓貶值因素外，從東京站搭乘新幹線最快只需1小時11分鐘即可抵達GALA湯澤站的交通便利性，也是帶動遊客成長的重要原因。

GALA湯澤經營戰略部長中館博史表示：「實際感受上，外國遊客比去年增加了超過一成。」

