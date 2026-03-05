英業達2月營收年月雙減 首季伺服器出貨可望季增

英業達2月營收509.3億元，月減17.6%、年減1.4%。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）2月營收509.3億元，月減17.6%、年減1.4%，今年前2個月營收累計為1127.4億元、年增15.6%，管理層表示，2月營收規模縮水主要是農曆工作天數較少，不過首季伺服器業務出貨有望呈現季增，筆電出貨則預估季減雙位數百分比，智慧裝置也受淡季影響。

英業達2月筆電出貨150萬台，月減11.8%、年減6.3%。市場持續關注記憶體漲價趨勢，英業達認為，若筆電整體價格上揚，終端消費者的購買意願可能下降，會成為商用與大眾市場銷售活動的不確定性因素，現階段尚無法判定影響程度，風險需持續觀察。

英業達看好今年AI伺服器需求，去年相關業務成長約四成，今年仍可望維持雙位數成長，且出貨量增幅不小。此外，出貨結構也將出現明顯變化，特殊積體電路晶片（ASIC）伺服器的貢獻佔比預計會超過五成，成為推升今年AI業務成長的主要動能之一。

海外擴廠方面，英業達美國德州休士頓廠預計第一季開始生產L10、L11等級產品；墨西哥新購土地與廠房主要用於車用產品，今年8月開始營運並擴充SMT產能；泰國新建伺服器工廠則規劃於2027年完工，另已購置三塊土地，將用於伺服器與筆記型電腦等產能布局。

