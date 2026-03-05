伊朗覆滅習近平信譽掃地 學者細數中國大崩盤慘劇 這1事與台有關

伊朗最高領袖哈米尼等高層被美以聯手擊斃。圖為2016年哈米尼（右）在德黑蘭會晤習近平。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國與以色列聯手對伊朗展開軍事行動，伊朗最高領袖哈米尼及其核心成員被擊斃，隨後一連串的轟炸行動重創伊朗領導層。學者表示，隨著伊朗伊斯蘭共和國政權覆滅，對北京而言，這是一場災難性的地緣經濟海嘯，中國在中東的整個系統遭到致命打擊，能源安全、國防出口、一帶一路、全球影響力全面崩盤，中國想吞併台灣的「戴維森窗口」可能徹底關閉。

美國詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation ） 分析師Youlun Nie，在《The Diplomat》撰文指出，隨著伊朗局勢的衝擊波擴散，中國能源安全面臨瞬間瓦解，國防出口面臨崩潰，「一帶一路」計劃破裂。

最讓北京膽寒的是，它現在面對的是一個可怕的雙重現實：一方面，戰略上不再受制的美國正日益將軍事力量轉向印太地區，加速「戴維森窗口」的關閉；另一方面，中共在南半球的影響力正在迅速下降。

所謂「戴維森窗口」是指時任美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）於2021年曾預測，中國恐在2027年前具備攻台能力。

美以聯合襲擊伊朗，暴露中國能源安全，同時也使得人民幣國際化戰略遭受毀滅性打擊。（路透）

能源安全崩潰

文章稱，以色列和美國對伊朗的聯合打擊對全球能源市場產生深遠的影響，對世界最大的能源進口國-中國造成嚴重的系統性衝擊。伊朗危機是摧毀中國秘密能源網路的「三重衝擊」中最後一根支柱。隨著華盛頓扣押委內瑞拉原油、基輔限制俄羅斯產量以及伊朗因混亂局勢而斷供，北京獲得廉價、受制裁的石油管道徹底消失。

中國面臨的真正痛苦遠不止於今後必須花高價買石油。為繞過美國制裁和金融體系，中國與伊朗石油貿易主要靠非美元結算和大規模易貨體系，隨著伊朗政府垮台，這套易貨貿易體系也隨之崩潰，迫使中共轉向全球現貨市場，支付因戰爭而飆升的溢價，並以美元結算巨額交易，導致中國迅速損耗戰略外匯儲備。

此外，先前由伊朗、委內瑞拉和俄羅斯三個受制裁國家主導的人民幣石油結算體系，也隨之瓦解，中國人民幣國際化戰略遭受毀滅性打擊，挑戰美元霸權企圖被嚴重消弱。

國防出口崩盤

文章還說，伊朗政權的瓦解，也重創中國軍工出口。近年來，中國武器出口穩定攀升，不僅為中國帶來豐厚收入，也成為中國技術標準和政治控制滲透到第三世界國家的關鍵機制。德黑蘭的混亂局勢不僅讓數百億美元的中伊軍售合約化為泡影，尤其是殲-10C戰鬥機和CM-302超音速反艦飛彈合約。

然而，經濟損失與災難性的聲譽損害相比，簡直微不足道。全球南方地區的現有和潛在客戶，如今正面臨著一個驚嚇的現實，那就是中國的軍事裝備根本無法抵禦西方的打擊。

這種令人羞辱的技術無能表現，因中國軍方內部的嚴重混亂而雪上加霜，解放軍目前正因一場大規模的反腐敗運動而陷入癱瘓。潛在的全球買家不可避免地開始質疑中國武器的品質和效能。中國武器裝備在國際舞台上的失敗，以及國內席捲全國的貪腐醜聞，都可能使中國作為全球領先武器供應國的雄心壯志徹底破滅。

學者認為，等到中東局勢塵埃落定，美軍很可能已在亞太地區完成充分的軍事部署，中國吞併台灣的「戴維森窗口」很可能徹底關閉。（路透）

「一帶一路」斷裂

文章強調，「一帶一路」一直是習近平外交政策的核心，中東地區在其中扮演著至關重要的地緣經濟和地緣政治樞紐角色。中國與伊朗於2021年簽署25年全面戰略夥伴關係協議，伊朗成為中國—中亞—西亞經濟走廊不可或缺的陸上橋梁。伊朗政府突然癱瘓，瞬間切斷這條關鍵動脈，斬斷北京向西擴張的主要通道。

從經濟角度來看，德黑蘭的混亂將一項戰略資產變成了一個巨大的投資黑洞。 2021年簽署的價值4000億美元的協議旨在保障伊朗未來25年的能源和基礎設施供應。如今，隨著領導層垮台，數十億美元的承諾資金（涵蓋電信和交通網絡等領域）面臨變成有毒資產的風險。這些項目不可避免地會被凍結，這將對中國國有企業造成巨大且不可逆轉的財務損失。

從地緣政治角度來看，後果更是系統性的，「一帶一路」的西進戰略，隨著伊朗政府的瓦解、俄羅斯被制裁和俄烏戰爭的制約，遭到毀滅性打擊，中共在歐亞大陸腹地的野心遭遇結構性的潰敗。

「一帶一路」的西進戰略，隨著伊朗政府的瓦解、俄羅斯被制裁和俄烏戰爭的制約，遭到毀滅性打擊。（美聯社）

「戴維森窗口」關閉

從大國競爭的宏觀視角來看，伊朗持續被削弱標誌著華盛頓戰略的深刻轉變，也預示著北京即將面臨一場惡夢。過去20年，中東一直是一個巨大的戰略泥潭，束縛著美國的軍事力量，也為中國提供了地緣政治上的喘息空間，使其得以實現軍隊現代化，並加大對台灣海峽的施壓。

隨著伊朗威脅被系統性地瓦解，美國可放開手腳迅速將強大航母打擊群和空中力量部署到印太地區，以遏制美國勁敵-中國。

與此同時，同時，解放軍仍因內部清洗而陷入癱瘓，在最脆弱的時刻嚴重削弱了其作戰準備。待中東局勢塵埃落定、北京完成軍事清洗之時，一支資源充足的美軍很可能在亞太地區佔據穩固的軍事基地。等到中東局勢塵埃落定，習近平完成內部清洗，美軍很可能已在亞太地區完成充分的軍事部署，中國吞併台灣的「戴維森窗口」很可能徹底關閉，中國屆時會淪為美國軍事包圍的困獸。

全球影響力下降

文章還說，伊朗動盪局勢或許造成的最持久的後果，莫過於徹底粉碎中國作為可靠安全保障者的神話。過去十年，北京精心培育其在全球南方、尤其是在非洲和拉丁美洲的深厚影響力，將自身塑造成西方霸權的強大而仁慈的制衡力量。

然而，當其最重要的戰略夥伴面臨生死存亡的威脅時，北京卻僅嘴上回應。當中國鐵桿盟友馬杜羅被美軍逮捕、哈米尼被斬首時，世界再次目睹中國的無能為力。這種令人震驚的情況在發展中國家引發軒然大波，重創中國信譽。

網友發文問中國為何不出手幫伊朗時，網友最大感受是，中國不過是隻紙老虎，一味靠資源掠奪和債務陷阱外交來攫取經濟利益，根本無心也無力投射硬實力來幫助和保護盟友。對於那些日益依賴北京尋求政治保護和軍事安全的欠發達國家而言，這項訊息令人心寒。

文章總結，當這些國家意識到不能指望北京時，勢必會重新評估並降低其地緣政治盟友的地位。這種幻滅預示著中國全球影響力不可逆轉的削弱，也標誌著其領導反西方世界秩序的雄心壯志的終結。

