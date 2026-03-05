三大產品線持續出貨 八貫2月營收2.45億創同期新高

三大產品線持續出貨，八貫2月營收2.45億元創同期新高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）大廠八貫企業（1342）今日公告2月營收2.45億元，累計1-2月營收5.46億元，年增率分別來到1.07％、9.86％，包括2月單月與今年前2月累計營收均創歷史同期新高。

雖然因農曆春節假期影響，2月出貨天數僅10天，不過八貫2月營收仍繳出2.45億元，創歷年同期新高，主要是受到戶外產品2月業績亮眼較去年同期成長約11％，加上航太救生、醫療及軍工產品持續出貨下，雖逢農曆春節工作天數減少，仍帶動2月營收創同期新高。

八貫累計1-2月營收5.46億元，年增近一成，同樣是受惠戶外新品開始鋪貨，光是戶外新品方面，前2個月營收年增達26.75％，以目前訂單能見度來看，上半年底產能稼動率可達滿載，預期第一季營收表現將超越去年第四季高檔水準。

此外，八貫也說，今年元月已與各主要石化原料供應商談定新季度採購價格，在採購規模更形擴大下，平均報價已確定可低於去年下半年報價，即使現今中東戰爭恐引發國際油價漲勢，也不會造成任何影響，預料今年營收可望持續攀高，獲利能力也隨之提升。

