台灣十家紡織廠牌揮軍越南 創造商機9415萬元

10家台灣企業揮軍越南參加第三屆「國際服裝、紡織及紡織技術博覽會（VIATT）」。（紡拓會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡拓會今天表示，為強化我國紡織產業出口能量，徵集10家指標性企業揮軍越南參加第三屆「國際服裝、紡織及紡織技術博覽會（VIATT）」，買主對我國產品展現高度採購興趣，其中又以環保紡織品、運動及機能性差異化產品詢問度最高。本次展會現場接單金額約達15萬美元（約新台幣476萬元），預估未來後續商機將突破300萬美元（約新台幣9514萬元）。

紡拓會觀察，越南展會匯聚來自美國、英國、法國、義大利、德國、日本、南韓、台灣、印度、越南等24個國家與地區，共計460家參展。主題展區包括永續發展、流行趨勢、成衣等，聚焦服裝、家用紡織品與產業用紡織品三大領域，展出項目涵蓋布料、紗線與纖維、成衣、家居紡織品、不織布及紡織加工技術等，約有2萬人次到場參觀，現場交流熱絡。

紡拓會指出，此次為強化台灣紡織業的國際形象，徵集10家指標性企業展出，展現我國在機能與環保領域的硬實力。參展的台廠包括台灣富綢、大宇紡織、棉春纖維、非司比、崇銘紡織、興永和、啟華工業、辰淇公司、帛諦國際，以及里德企業。展會期間，台商成功吸引眾多國際知名品牌、零售商前來洽談，包括Carter's Global Sourcing Ltd.、Newtimes Development Ltd.、Campamento S.A.、mont-bell、Mountain Equipment，以及越南布料及成衣相關企業等。

紡拓會指出，越南現已穩居全球第三大紡織、成衣出口國，該國去年的紡織成衣出口金額為460億美元（約新台幣1.45兆元），創的歷史新高，預期今年可望成長至500億美元（約新台幣1.58兆元）。然而，越南當地紡織業仍面臨結構性挑戰，約有6成的紡織原輔料高度仰賴進口。恰好與台灣紡織業的優勢不謀而合，進一步為具備「永續機能技術」的台灣業者，提供謀求越南市場的關鍵契機。紡拓會將持續協助業者拓展越南市場，並規劃於明年再度組團參展。

