中東戰雲密布台灣慷慨伸援手 以色列前政府發言人喊謝謝台灣

伊朗向以色列發射大量飛彈，釀成傷亡。圖為以色列中部城市巴特雅姆公寓被伊朗飛彈擊中。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火持續蔓延，多國陸續撤僑。外交部4日針對目前滯留在中東各國的國人，提供最新的安全建議與協助措施。此外，台灣還對以色列提供人道救援，捐贈價值20萬美元（約台幣632萬）的食品、衛生用品及生存必要設備給被伊朗飛彈擊中的Beit Shemesh市以色列民眾。以色列前政府發言人Eylon Levy也在社群平台PO文感謝台灣。

美國、以色列聯手對伊朗發動軍事行動，波及中東各國，不少短期旅遊、轉機旅客因空域關閉受困杜拜及阿布達比，外交部積極協助國人返台。外交部發言人蕭光偉4日指出，目前2機場已逐漸運行少量航班，4四當天也將有航班飛返台灣，外交部針對目前滯留在中東各國的國人，提供最新的安全建議與協助措施。

我國駐杜拜辦事處也表示，將為國人安排陸路交通從杜拜及阿布達比前往阿曼首都馬斯開特，有意循此路徑的國人應於阿聯時間2026年3月5日下午5時前至駐杜拜辦事處臉書填寫表單。

駐杜拜辦事處並指出，4日凌晨3時40分阿聯酋航空第EK366號班機已順利起飛返台。依照阿聯領空開放情形及阿聯酋航空等陸續之有限開放部分航班，若情勢未升高變嚴重，3月5日、6日、7日及接下來數日預期將有數班阿聯酋航空自杜拜直飛台灣的班機，每天1~2班。

以色列前政府發言人Eylon Levy也在社群平台PO文感謝台灣。（取自Eylon Levy X帳號）

除了協助國人返台外，台灣也對以色列提供人道援助。以色列前政府發言人Eylon Levy在社群平台X上PO文指出，台灣主動向以色列民眾提供人道支援，台灣捐了超過20萬美元，用於提供食品包、衛生用品及生存必要設備給被伊朗飛彈擊中的Beit Shemesh市以色列民眾。

對於台灣的慷慨援助，他特別向台灣致謝，文末還PO出台灣國旗及以色列國旗，象徵2國友誼。網友紛紛留言稱，「這是人性和同情心的展現。我們兩國都深刻理解面對專制政權持續威脅的感受。以色列，堅強起來」、「謝謝台灣，我們深表感激。我們惦記得我們的朋友。願上帝保佑台灣，保護它免受中共的侵害。」

