信義A26今上梁 南山人壽將成為信義區商辦最大房東

南山人壽今舉行「南山信義A26大樓」上梁典禮。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕南山人壽今舉行「南山信義A26大樓」上梁典禮，南山人壽董事長尹崇堯親自出席，透露將透過信義區的4棟大樓串聯，打造信義「四合願」計畫，總計12.2萬坪樓地板面積，也讓南山成為信義區最大商辦房東。台北市長蔣萬安也蒞臨見證，提到此案為北市首宗結合地上權與危老重建的指標案例，預計將創造超過2800個工作機會。

南山信義A26原是北市信義區行政中心，建築物經鑑定為海砂屋，符合危老條例規定，北市府於2019年12月18日與南山人壽簽訂地上權契約，將興建地上30層、地下3層的商辦大樓，樓地板面積約2萬5千坪，預計2027年初落成啟用，該建案也是臺北市政府首件結合危老重建及設定地上權開發案例。

尹崇堯在致詞時表示，南山人壽在信義計畫區深耕超過20年，未來4棟大樓，包括南山金融中心、台北南山廣場、南山信義A26、A21，總計12.2萬坪樓地板面積，南山人壽將成為信義區最大商辦房東，對信義區商辦價格產生錨定作用。

尹崇堯特別提出信義「四合願」的概念，未來將邀請入駐企業一同參與公益，達到資源共享與永續共生的目標。此外，南山更規劃了「信義微生態系統」，從莊敬路總部大樓出發，銜接 A21、A26 及南山廣場，打造綠色走廊，讓生物與植物能在建築間自由生長。

台北市長蔣萬安指出，A26大樓原址為信義區行政中心舊址，地理位置優越，是台北市「蛋黃中的蛋黃」。

蔣萬安進一步說明，A26未來交通配套將設有電動汽車位及U-bike站點，優化市民服務；工程完工後預計提供超過2800個工作機會，並帶動周邊商圈消費及地區發展。

蔣萬安也邀請更多企業投資台北。他提到，自去年以來，包括緯創、緯穎在內湖設立總部，LaLaport進駐南港，加上日前與輝達完成簽約，台北市的發展潛力無可限量。

