上緯攜手坂茂綠能 推出全球首款風機碳板再生環保石材

上緯攜手坂茂綠能，讓廢棄碳板重生為仿石建材。左為坂茂綠能負責人羅志岡，右為上緯綠金能總經理洪玫菁。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕上緯投控（3708）旗下子公司上緯綠金能今（５）日宣布攜手坂茂綠能，共同參加法國巴黎舉辦的JEC World國際複合材料展，雙方更聯合發表全球首款含11%來自風機葉片製程廢棄碳板回收寡聚物的「環保石材循環再生系列」，上緯藉此宣示，原本被視為無解的熱固性複材廢棄物，如今已能完成資源再生並實現高質化應用。

熱固性碳纖維複合材料廣泛應用於風力發電機葉片、航太、交通等領域，但固化後形成三維交聯網絡結構的特性，傳統上一旦成型便無法回收或再利用，製程廢料及退役零件只能以掩埋或焚燒處置，成為全球複材產業最難解的永續課題之一。上緯綠金推出具有國際突破性意義的「易可收EzCiclo®」與「CleaVER® 可立解」，將固化後的熱固性複合材料分離成高純度回收碳纖維／玻璃纖維，以及可供再利用之樹脂寡聚物（Oligomer），整個降解過程不產生廢液與廢氣，低碳足跡且無二次污染。

請繼續往下閱讀...

上緯表示，透過 CleaVER® 可立解，廢棄碳板中的寡聚物得以完整回收，並以11%比例摻入坂茂綠能新品「環保石材循環再生系列」配方中，真正實現「廢棄物去化」加「高值化再利用」的雙重循環經濟目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法