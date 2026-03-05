卓越去年EPS達6.12元 董座曾淑鈴：啟動海內外「雙引擎營運計畫」

卓越去年EPS達6.12元，董座曾淑鈴表示，今年是卓越國內展校與海外營運雙線並進的關鍵年度。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台灣最大教育集團卓越（2496）通過去年財報，去年營收8.71億元、年增4.19％，寫下營收新高紀錄，稅後淨利1.17億元、每股稅後盈餘（EPS）達6.12元；董事長曾淑鈴表示，卓越正處於中長期成長佈局的關鍵期，海內外的「雙引擎營運計畫」已全面啟動，營運動能將持續增強。

針對海外營運計畫部分，曾淑鈴指出，將優化印尼佈局，聚焦線上華語認證、打造可複製獲客模型，目前已完成階段性盤點並啟動策略優化。她認為，印尼市場將全面聚焦核心產品「A1、A2線上華語認證班」，未來的營運主軸將轉向「數位招生與品牌經營」，強化自主獲客能力；至於國內營運方面，卓越將在既有升大市場的基礎上持續深耕，並積極推動中長期成長佈局，陳立教育將持續發揮品牌優勢向下扎根，透過增設多所國高中直營校，擴大中小學學段的市場佔有率。

此外，卓越董事會也決議去年度上、下半年合計共配發5元股利（含現金股利4.5元及股票股利0.5元）。其中，下半年度的3元現金股利除息基準日訂於4月4日，預計4月23日發放，以昨日收盤價67.7元估算，全年現金殖利率超過6％。

