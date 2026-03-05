Costco退貨政策有灰色地帶！「這商品」只能拿錢不能退貨

美式賣場好市多（Costco）以極為寬鬆的退貨政策聞名。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以極為寬鬆的退貨政策聞名，在大多數情況下，消費者幾乎可以在任何時間、基於任何理由退回商品並獲得退款，儘管好市多整體退貨政策相當清楚，但酒類商品在美國的退貨規定卻被視為一個灰色地帶，這是因為各州法律不同，在一些禁止把酒類退貨的州，Costco只會把消費金額退給消費者，消費者得自行處理酒類商品。

《The Street》報導，儘管有部分會員試圖濫用Costco的退貨制度，也有會員反映，Costco已開始對退貨制度進行更嚴格的管理，以防止部分會員鑽漏洞，但整體來說，Costco的退貨制度算是相對友善且清楚。

不過在酒類商品上的退貨規定，卻是一個灰色地帶，而Costco的一般原則是：在法律禁止的地區，不接受酒類退貨。Costco在官網上進一步說明：「由於各州對葡萄酒、啤酒與烈酒退貨的規定不同，建議顧客直接向當地門市確認是否可以退貨，以及退貨方式。」

社群平台 Reddit 上出現許多討論串，討論Costco酒類是否能退貨，而網友分享的經驗也相當有趣。

有網友表示：「我曾經不小心買到一瓶桃子口味威士忌，回家才發現，而且沒有開封，而在德州我成功把它退掉了。」另一名網友則說：「在加州，酒類是不能退貨的。」

不過，多數網友的共識是，即使在法律禁止酒類退貨的州，如果商品本身出現品質問題，例如葡萄酒變質或烈酒品質異常，Costco仍會盡量協助處理。網友解釋稱：「Costco在法律上確實可以退款給你，只是它們不能把酒重新收回。」

換句話說，消費者可能無法依法將酒類商品退回Costco，但若情況合理，Costco仍可能提供退款。這種情況下，消費者會拿回款項，而被退貨的酒類商品，消費者只能自行丟棄或倒掉。

另外，在另一個 Reddit 討論串中，還有網友提出一個有趣的建議：如果你所在的州禁止酒類退貨，可以開車到允許退貨的州再辦理退貨。但這對多數人而言並不實際。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

