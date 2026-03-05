焦點股》0050︰昨日彎腰撿鑽石 台股強彈散戶high

昨彎腰撿鑽石，台股狂飆0050散戶high翻。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股昨重挫逾千點，不少散戶彎腰撿鑽石，元大台灣50ETF（0050）昨日單日淨申購金額高達270億元，寫下掛牌以來第三高紀錄，今日台股開盤大漲，不少散戶歡呼「太棒了、大跌就是買點」，政大財經系教授周冠男也打趣表示「老師在講（長期買進），你有沒有在聽？（摔筆）」

台股今日一度大漲逾1400點，0050截止10:28分上漲1.6元、暫報77.2元，成交量超過11萬張，位居排名第五，早盤最高來到78.85元，法人指出，經過川普對等關稅的洗禮，投資人對於「逢低加碼」的操作模式越來越熟悉，以去年關稅大戰為例，0050在2025年4月9日至當年底為止，含息報酬率達82%，台股修正時0050成為投資人首選，近一週累積獲逾500億資金流入。

雖然昨日0050外資仍持續站在賣方，累計7個交易日賣超高達52.7萬張，不過，專家學者咸認為，台股仍處於長多格局，大幅回檔就是分批進入的買點，周冠男昨日在台股大跌之際，就建議投資人「漲上去的時候，你一直扼腕沒有早點買。現在終於打折了，你還是不敢買？什麼都不敢，那就定期定額，把自己不理性的手腳綁起來吧。」

