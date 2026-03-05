自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》0050︰昨日彎腰撿鑽石 台股強彈散戶high

2026/03/05 10:38

昨彎腰撿鑽石，台股狂飆0050散戶high翻。（擷取自官網）昨彎腰撿鑽石，台股狂飆0050散戶high翻。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股昨重挫逾千點，不少散戶彎腰撿鑽石，元大台灣50ETF（0050）昨日單日淨申購金額高達270億元，寫下掛牌以來第三高紀錄，今日台股開盤大漲，不少散戶歡呼「太棒了、大跌就是買點」，政大財經系教授周冠男也打趣表示「老師在講（長期買進），你有沒有在聽？（摔筆）」

台股今日一度大漲逾1400點，0050截止10:28分上漲1.6元、暫報77.2元，成交量超過11萬張，位居排名第五，早盤最高來到78.85元，法人指出，經過川普對等關稅的洗禮，投資人對於「逢低加碼」的操作模式越來越熟悉，以去年關稅大戰為例，0050在2025年4月9日至當年底為止，含息報酬率達82%，台股修正時0050成為投資人首選，近一週累積獲逾500億資金流入。

雖然昨日0050外資仍持續站在賣方，累計7個交易日賣超高達52.7萬張，不過，專家學者咸認為，台股仍處於長多格局，大幅回檔就是分批進入的買點，周冠男昨日在台股大跌之際，就建議投資人「漲上去的時候，你一直扼腕沒有早點買。現在終於打折了，你還是不敢買？什麼都不敢，那就定期定額，把自己不理性的手腳綁起來吧。」

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財