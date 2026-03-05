不只台灣會這樣！全球上班族排隊躲廁所 竟只為了「這1事」

有網友表示，上班族關注股市行情，盯盤時有時會躲廁所刷股價。示意圖。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日媒報導，南韓KOSPI暴跌逾12%、創史上最慘拋售之一後，午休街道異常安靜，許多年輕工程師與白領並未湧向餐廳，而是躲在廁所，或在某個角落低頭刷股價、檢視投資組合。消息傳回台灣，網友紛紛留言「原來全世界都在躲廁所看盤」、「廁所傳說是真的」，引起一陣討論。

昨（4）日亞洲股市重摔，顯示對中東局勢的疑慮升溫。其中南韓綜合股價指數（KOSPI）繼3日重挫7.2％後，昨續跌12.06％，超越2001年美國遭恐攻後、9月12日創下的12.02％最大單日跌幅紀錄；韓媒形容昨為「恐怖星期三」。

請繼續往下閱讀...

不只韓國股市慘淡，日經平均指數昨日同樣開低走低，開盤就下跌超過800點，盤中更一度下跌超過2600點，觸及53618.20點，儘管跌勢在午盤後略為收斂，但終場仍大跌2033.51點，收54245.54點，跌幅3.61%，創下史上第5大跌幅。

《朝日新聞》指出，位於首爾南部的高科技園區板橋（Pangyo）素有「韓版矽谷」之稱，平日午休時間，餐廳與咖啡館總是擠滿上班族，是最熱鬧的時段，但昨日受到股市大跌影響，街道上空氣異常安靜。

一家軟體公司工作的Jessica Chung回憶，週三早盤跌幅擴大超過8%的時候，「我聽到隔壁同事倒抽一口氣，大喊『搞什麼鬼？』」。Jessica Chung表示，他當時原本想躲到洗手間找個安靜角落下單，結果「你猜怎麼了？門口竟排起長隊」。他形容當時的氛圍籠罩著一種集體恐慌感。

分析師指出，主導這波逃殺的推手並非散戶，而是外資資金撤出。新加坡Maybank Securities大宗經紀業務主管Tareck Horchani表示，「南韓之前是全球表現最強市場之一，多頭部位非常擁擠，一旦風向逆轉，多殺多的力道非常驚人。」

而消息傳回台灣，台灣股市昨日也同樣大跌，終場跌1494.77點，收最低32828.88點，創下史上第3大跌點紀錄。有網友表示，前陣子講話很大聲，想要離職全職投資的同事今天（4日）在廁所哭暈之後，上起班來特別認真呢。

也有網友發現，「原來全世界都是躲廁所看盤」、「廁所傳說是真的」。而今日亞股全面滿血復活，台股指數開盤漲791.86點，以33620.74點開出；韓股暴漲逾11%；日股也飆漲2222點，網友紛紛表示「今天廁所又要爆滿，排隊買回」、「結果今天也是躲廁所，拚手速買進」、「今天哭得會更多吧，昨天砍阿呆谷的全哭死」。

