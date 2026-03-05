焦點股》兆赫：去年第4季虧轉盈 股價劇震

兆赫轉型跨向有線電視寬頻骨幹網路的1.8GHz放大器等產品，已打入美國有線電視多系統營運商（MSO）。（圖擷取自公司官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通股兆赫（2485）受到去年第四季單季轉虧為盈、股價短線跌深激勵，今日股價開高後直奔漲停54.7元，但9:55分漲停打開，截至10:00，股價暫報53.4元，上漲3.6元，漲幅7.23%，成交張數逾2.3萬張。

兆赫今年以來股價從26.4元，一路走揚，以昨日收盤價49.8元計算，漲幅達88%。

兆赫2025年營收26.09億元，稅後虧損3.05億元，每股稅後虧損0.96元。而前3季每股稅後虧損1.13元，換言之，第四季單季每股稅後盈餘（EPS）0.17元。而兆赫應主管機關要求公布的自結獲利，10月EPS 0.11元、12月EPS 0.12元。

兆赫1月營收3.8億元，年增163%，EPS為0.15元。

兆赫轉型跨向有線電視寬頻骨幹網路的1.8GHz放大器等產品，已經打入美國有線電視多系統營運商（MSO），其中1.8GHz相關產品自2025年第四季開始放量，而低雜訊降頻器（LNB）則跨到低軌衛星產品，今年營運拚虧轉盈。

