鴻碩攜手加拿大GridVici簽約 拿下220億元新能源訂單

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠鴻碩精密（3092）積極布局綠能產業多年，轉型成果逐步浮現。鴻碩旗下子公司鴻銘智能今日在台北世貿會議中心與加拿大能源科技公司GridVici Solutions Inc.簽署合作協議，雙方預期未來3至5年訂單金額將超過220億元。相關產品預計今年下半年起陸續出貨，可望為鴻碩營運帶來顯著挹注，並推動未來營收逐年成長。

鴻碩表示，近年傳統線材業務面臨中國同業競爭壓力，公司早於2018年即啟動轉型策略，逐步切入新能源與電動車相關市場，發展直流、交流充電槍與相關線材產品，並取得國際大廠訂單。隨著相關技術與產品逐步成熟，公司進一步擴展至太陽能光電、儲能櫃與充電樁等領域，朝「光儲充」系統整合設備商發展，並持續深化綠能與智慧電網市場布局。

此次合作對象GridVici Solutions Inc.總部位於加拿大卑詩省溫哥華（Vancouver, British Columbia），為專注於電網優化、智慧電力解決方案與能源管理的科技整合公司。公司主要協助電力公用事業、社區與能源基礎設施業者提升電網運行效率、加快電力容量部署並強化電力安全系統，透過軟體與數據分析技術，整合再生能源與儲能系統，提升智慧電網的運作效率。

在技術方面，GridVici運用AI、感測技術、儲能與智慧化管理系統，強化電網調度與控制能力，並提升能源管理效率，協助電力供應、儲存與消費在智慧電網中形成更有效率的協同運作，以因應能源轉型與電網現代化需求。

鴻碩觀察，GridVici的產業鏈與技術合作夥伴涵蓋 Schneider Electric、Siemens、CATL、Caterpillar、AspenTech、Corinex、Rainforest及Uplight等國際企業。其核心團隊多來自電力系統與工業物聯網領域，曾任職於Google、Amazon、SMUD、LPPC、EA與Coca-Cola等企業，並與全球超過300家電力公司建立合作關係，協助資料中心與工業4.0場域提升能源效率。

GridVici董事長Thomas Ligocki表示，公司高度重視此次與鴻銘智能的合作，並看好鴻銘在新能源領域的技術實力。雙方除簽署銷售與生產的獨家供應合作外，未來也將進一步深化策略合作關係，涵蓋技術開發、人才交流、投資與財務合作等層面。

鴻碩董事長張利榮表示，此次成功開拓加拿大市場，是公司以台灣為核心邁向國際市場的重要一步，預計出貨2萬台充電樁、400台儲能系統。隨著全球能源轉型與智慧電網需求持續成長，公司未來將持續深化光儲充與能源整合市場布局，並期待帶動更多國際合作機會。

