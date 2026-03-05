中國是伊朗戰爭輸家 ?《經濟學人》曝這「巨大利益」令你意想不到

經濟學家評估，中東戰爭衝擊，中國被視為輸家之一。圖為習近平（左）與哈米尼（右）在2016年在德黑蘭會面。（美聯）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊衝突升溫，導致伊朗原油供應中斷，在部分的西方評論中，中國被視為這場衝突的「輸家之一」。然，《經濟學人》表示，這類的結論往往建立在一個前提之上：假定中國已在地緣政治上被迫退讓；但實際上，伊朗局勢的各種可能結果也可能對中國有利，甚至帶來龐大的經濟利益。

《經濟學人》認為，中國在政治上保持被動，冷眼旁觀看著炸彈落在伊朗，主要是缺乏能力或意願去干預該地區混亂的政治局勢。實際上，中國在等待著伊朗的重建開始時，巨大經濟利益的算盤，將不再袖手旁觀。

報導指出，當美以聯合空襲伊朗、擊斃最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）時，中國官方罕見地直接報導此事，並迅速、清楚交代基本事實，對比2個月前伊朗全國爆發大規模抗議，中國完全保持沉默，揭示了北京對德黑蘭遭到攻擊並沒有外界想像的那麼焦慮。

部分美國支持川普的評論人士將哈米尼的死亡，形容為不僅對伊朗造成沉重打擊，也重創中國國，這類快速且激烈的評論，往往是假設中國在這場事件中已被迫低頭、顏面盡失。對此，《經濟學人》認為，這種看法未免過於武斷。

今年1月美國抓捕中國盟友、委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）時，同樣選擇袖手旁觀，如今在伊朗問題也保持被動，但兩者仍有差別。對中國而言，伊朗的重要性遠高於委內瑞拉，畢竟後者供應的原油不到中國總進口量的4%。

《經濟學人》稱，沒有人知道這場軍事行動最終會如何收場，但如果美國在伊朗陷入泥淖，中國恐怕會暗自竊喜；畢竟，美國若再次被中東戰事牽制，代價將更為高昂。此外，中國並不像伊朗那樣依賴彼此。中國買家占伊朗原油出口的80%以上。

儘管伊朗石油受到美國制裁，一些中國小型煉油廠仍樂於將其重新標示為「馬來西亞原油」等來源進口。中國同時也向伊朗提供關鍵技術，包括數位監控系統，這些技術在近期的鎮壓抗議活動時發揮了重要作用。

但，北京逐漸認為，伊朗的重要性正在下降，因為其原油來源早已多元化，加上電動車快速普及，國內石油需求的增長看來正逐漸見頂。更重要的是，中國官員對伊朗不可預測的政策愈發警惕，尤其是伊朗若發展核武，可能動搖亞洲的核武禁忌，進而刺激日本重新考慮核武選項。

中國在中東的影響力與雄心有限，加上大量僑民居住在沙烏地和阿聯，並不樂見伊朗對這些國家發動攻擊。美國智庫學者富爾頓（Jonathan Fulton）指出，中國在中東最密切的關係，其實多是美國的夥伴與盟友。這讓中國在中東地區更像是維持現狀的參與者，這使得中國對於伊朗戰爭的態度，顯得相當冷靜而務實。

但北京也不太可能拋棄伊朗這個合作夥伴。《經濟學人》直言，中國真正關心的，是自身在中東的利益，例如能源價格穩定以及投資環境安全。

如果美國的軍事行動最終促成一個真正放棄核武的伊朗政府，那對中國而言甚至未必是壞事，而當伊朗開始重建時，中國企業往往憑藉基礎建設、技術與貿易能力迅速進場，屆時伊朗石油也可能更大量地流入市場。

市場傳出，部分中國學者已開始思考下一步，如果未來美國解除對伊朗制裁，伊拉克戰後的經驗或許提供了參考。對此，中國學者丁隆認為，「中國可能最終成為受益者之一，不必過度悲觀。」

