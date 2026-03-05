記憶體狂飆！聯想NB傳漲4500元、蘋果卻「逆勢低價」盤算全曝光

安卓廠商和PC品牌正因晶片成本飆升被迫漲價。蘋果卻逆向而行，以維持低價展開進攻模式。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕記憶體晶片飆漲引發價格風暴，正席捲消費電子市場。市場傳出，中國最大筆電品牌聯想向通路商發布調價通知，將上調部分產品售價，部分機型漲幅超過4500元。但，正當PC品牌被迫跟進成本上升之際，蘋果卻採繼續低價策略，將這一場記憶體危機轉化為擴張市場市占的戰略機會。

據中國官方資料顯示，截至2026年1月，全球2大記憶體產品DRAM與NAND快閃記憶體價格均創下自2016年有統計以來的新高。以主流DDR4 8Gb顆粒為例，部分現貨價格已從2025年的低點3.2美元（約新台幣101元）暴漲至15美元（約新台幣475元），漲幅高達約369%。

請繼續往下閱讀...

中國媒體《藍鯨新聞》引述知情人士指出，聯想已正式向渠道商發布價格調整函，決定調漲部分電腦產品價格。事實上，價格上調的訊號早已在電商平台出現：部分商品直接提高標價，或是原有促銷優惠被取消。

中國通路人士表示，此次下發的調價通知主要影響線下門市體系，部分機型的終端零售價相較去年上調超過1000元人民幣（約新台幣近4600元）。不過，針對學生族群的購機補貼政策仍然維持，暫時未受到這波漲價影響。

聯想解釋，此次調價的核心原因在於全球記憶體市場劇烈波動。隨著AI算力需求快速成長，AI伺服器與一般PC升級需求正在爭奪有限的晶片產能，導致記憶體相關價格持續上升。聯想預估，未來3到4個季度仍將面臨明顯的成本上漲壓力。

正當安卓廠商和PC品牌因記憶體晶片成本飆升被迫漲價，蘋果維持低價策略，其中iPhone 17e定價4499元人民幣（約新台幣2萬元）、MacBook Neo定價4599元人民幣（約新台幣2.1萬元），明顯採取壓低價格搶市的策略。

伯恩斯坦研究估算，iPhone 18 Pro Max的製造成本，可能因記憶體、儲存與處理器成本上漲而增加約25%。

分析師指出，蘋果這一策略引人注目，因為蘋果本身也面臨記憶體成本暴漲的壓力。IDC指出，蘋果正進入「進攻模式」，將記憶體危機視為擴大市占率的機會，當其他品牌因成本壓力被迫漲價時，蘋果維持價格不變，將使同一價格區間的智慧型手機面臨更大競爭壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法