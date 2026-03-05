創見去年每股獲利12.98元 擬配發現金股利11.8元

創見董事長束崇萬（創見提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠創見（2451）董事會通過2025年財報，稅後淨利55.7億元，相較去年增加141%，稅後每股盈餘12.98元，董事會並決議通過擬分派現金股利每股11.8元，配發率超過9成，以昨收盤價199元計算，現金殖利率達5.93%。

創見第4季合併營收68億元，較上季增加65.6%；營業利益37.8億元，較上季增加150%；稅後淨利32.6億元，較上季增加116%，稅後每股盈餘為7.61元。全年合併營收171億元，年增69.8%；營業利益65.5億元，年增244%；稅後淨利55.7億元，年增141%；稅後每股盈餘12.98元。

創見表示，2025 年下半年半導體市場出現明顯的分層需求，隨著主要晶圓廠將產能集中於DDR5與HBM等高階產品，以支應AI伺服器需求，導致傳統規格DDR4供應嚴重吃緊。多數企業伺服器、工控設備及嵌入式系統仍以DDR4為主流配置，供需缺口推升價格大幅上揚。

創見表示，公司憑藉優異的供應鏈控管能力，在市場缺貨之際仍能維持穩定出貨，成功將市場挑戰轉化為成長動能，奠定全年獲利基石。邁入2026年，儘管第一季受限於工作天數較少與農曆春節假期，公司營運動能依舊強勁，展現「淡季不淡」的跳躍式成長。2月營收31.8億元，年增246%，前2月營收達79.4億元，年增341%。

