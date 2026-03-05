焦點股》一詮：散熱貢獻吸睛 賣盤卡位飆漲

一詮受惠今日大盤絕地大反攻，加上散熱題材持續成為AI產業鏈關注焦點，今日帶量大漲。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED導架線廠一詮（2486）受惠今日大盤絕地大反攻，加上散熱題材持續成為AI產業鏈關注焦點，市場看好一詮今年均熱片出貨量將大幅年增，帶動買盤進場卡位，激勵股價滾量上攻，一度攻上漲停137.5元，截至上午9時26分暫報137元，漲幅9.6%，成交量5184張。

一詮1月營收5.59億元，月增6.2%、年增34.9%，創近127個月新高，市場期待2月業績也可望成為歷年同期最強表現。該公司針對不同晶片熱耗需求，已具備多元散熱解決方案，涵蓋均熱板、金屬散熱結構及微通道水冷等高階產品，且均已具備量產能力。

請繼續往下閱讀...

一詮在去年12月法說會指出，公司已轉型聚焦於半導體高階散熱元件，散熱產品營收占比快速拉升，並成功斬獲北美AI龍頭雲端服務供應商訂單，及客製化晶片（ASIC）陣營客戶專案，相關產品將於今年放量出貨，目標整體產能較去年大幅提升1倍。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法