關稅退款打拖延戰？美司法部喊千億美元要退很久 法官「1句話」打臉

〔財經頻道／綜合報導〕美國最高法院在上月裁定相關關稅無效後，隨後超過2000家企業向法院提起訴訟，尋求追回其繳納的巨額稅款。《華爾街日報》報導，美國法院4日裁定，川普政府退還逾1300億美元（約新台幣4.1兆元）關稅，法院同時決定於6日舉行聽證會，要求美國海關單位「具體說明」的退款計畫。

據報導，美國司法部律師柏克（Claudia Burke）回應，退款流程可能需要一段相當長的時間，因為負責徵收關稅的美國海關暨邊境保護（CBP）必須逐筆檢視數百萬筆進口報關資料，處理程序相當繁複。

此說法被美國國際貿易法院法官伊頓（Richard Eaton）反駁，稱在現今的電腦化時代，美國海關應能透過系統程式處理資料，而不需要依賴人工逐筆審查。

據報導，川普主張稱，如果企業能夠拿回這筆關稅，「等於是不合理的意外之財」，認為這樣的退款並不公平。對此，《路透》等媒體報導指出，這項裁定對一直對退款持消極態度的川普政府而言，無疑是一記沉重打擊。

