中國資本出手！瑞幸咖啡大股東傳收購藍瓶Blue Bottle

〔財經頻道／綜合報導〕中國瑞幸咖啡（Luckin Coffee）大股東、私募股權基金管理公司大鉅資本（Centurium Capital）已從雀巢手中簽下藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）品牌及其全球門市，但交易尚未完成交割；雀巢則保留咖啡機與膠囊業務。據接近大鉅資本人士透露，這筆交易已完成簽約，目前正在進行交割流程。雀巢全球總部對此表示「不予置評」，而大鉅資本、藍瓶咖啡、瑞幸咖啡及雀巢中國方面均未回應。

綜合中國媒體報導，早在2025年12月，就有報導稱，雀巢正與摩根士丹利合作，評估藍瓶咖啡的出售可能性，出售估值預計低於7億美元，當時，瑞幸及其控股股東大鉅資本就已經表態有意競購。

而據最新消息，大鉦資本已就收購藍瓶咖啡一事簽下協議，但尚未交割，大鉦資本買下的是藍瓶咖啡全球門市；雀巢將保留藍瓶咖啡的咖啡機和膠囊咖啡等業務。

大鉅資本在2017年創立，是瑞幸早期股東，之後更進一步成為控股股東，截至2025年2月，大鉅資本對瑞幸持股比例達31.3%，並擁有53.6%投票權，大鉅資本董事長兼CEO黎輝同時也是瑞幸咖啡董事長。

分析指出，不同於瑞幸的平價策略，藍瓶咖啡定位精品高端，大鉅資本這次收購，目的是打造完整的咖啡品牌版圖，形成「高端精品」和「平價大眾」雙品牌，同時透過瑞幸成熟的數位化系統，在選址、供應鏈及營運管理上整合資源，提高整體經營效率。

