黃金回神啦！最新「目標價」出爐

〔財經頻道／綜合報導〕中東衝突加劇推升避險需求，週三（4日）黃金價格反彈，同時美元回跌也提供支持力量，而專家與銀行機構等認為，多重因素將持續為黃金價格提供支撐，年底前金價有望飆破6000美元。

黃金現貨價上漲0.7%，報每盎司5120.71美元。

4月交割的黃金期貨上漲0.2%，報每盎司5134.70美元。

《路透》報導，Zaner Metals副總裁暨資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「美元回檔，為金價提供支撐。整體而言，基本面因素仍普遍有利於黃金。當然，只要與伊朗的戰爭持續，也將繼續提供支撐。」

他說：「波動性可能延續。但我仍然看多，認為我們將見證歷史高點。」

摩根大通和法國巴黎銀行目前分別預測，到2026年底，金價將達到每盎司6300美元和6000美元。

美伊衝突急劇升級，美軍潛艇在斯里蘭卡附近海域擊沉伊朗軍艦，造成至少80人死亡，而北約（NATO）的防空系統攔截了伊朗向土耳其發射的彈道飛彈。

此外，ADP全國就業報告顯示，2月美國民間就業崗位增幅超越預期，但1月數據遭大幅下修。

投資人目光轉向周五將公布的美國2月非農就業報告，根據路透訪調的經濟學家預測，2月非農就業人口可能增加5.9萬，1月為增加13萬。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲1.3%，報每盎司83.07美元。

現貨鉑金上漲2.8%，報每盎司2141.71美元。

現貨鈀金上漲1.2%，報每盎司1667.51美元。

