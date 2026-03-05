焦點股》記憶體族群反彈 南亞科、華邦電、旺宏漲停

記憶體族群反彈，南亞科、華邦電、旺宏漲停。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體缺貨漲價，DRAM廠南亞科（2408）昨指出，今年到明年上半年，全球市場新增產能極其有限，供應鏈無法即時滿足需求激增，供不應求將帶動價格續上漲。南亞科釋出對DRAM走勢看法，加上美光股價強彈，激勵記憶體族群股價今滿血復活，南亞科、華邦電（2344）、旺宏（2377）等皆漲停。

南亞科昨舉行媒體春酒，總經理李培瑛昨表示，受惠AI需求帶動，今年到明年上半年因DRAM新產能增加有限，市況將持續呈現供不應求的結構性缺貨走勢，預期第二季價格將持續上漲，後市也將續漲。南亞科正在蓋新廠，預計明年裝機，但據了解，DRAM南亞科內部已評估覓地再蓋新廠可行性，不排除續擴產。

南亞科2月營收，雖逢農曆過年的工作天數較少，但受惠DRAM缺貨漲價，營收達156.07億元，月增1.94%、年增586.71%，續創單月營收歷史新高；1、2月累計營收為309.17億元，較去年同期增加597.1%，創同期新高，並已超越去年第四季營收300.94億元，提早創單季營收新高。法人預估，3月營收將更增長。

記憶體廠華邦電因近期股價波動達公布注意交易資訊標準，日前公布1月稅後純益達27.83億元、年增562.29%，稅後每股盈餘0.62元，單月就賺達去年第四季0.76元的八成以上，法人預估華邦電今年第一季獲利將優於顯著去年同期與上季。

