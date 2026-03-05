焦點股》研華：法說會帶勁 開盤飆漲停

研華昨日在法說會當中，預設今年首季營運將創歷年同期最強表現，帶動今日盤中股價攻高。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）昨日在法說會中，預估今年首季營運將創歷年同期最強表現，董座劉克振斷言未來5年將是AI邊緣運算產業發展難得的關鍵機會，公司超前部署成果逐步發酵，帶動今日股價強勢開高，截至上午9時3分觸及漲停價342.5元，成交量989張。

研華目前全球在手訂單金額超過11.3億美元（約新台幣358.87億元），在半導體、醫療、工廠自動化與能源等產業需求帶動下，各區域市場均維持穩健成長動能。該公司也指出，為提升營運效率，今年將以AI導入內部營運流程，在人員成長幅度維持低個位數情況下，預期全年營業費用率可望較去年下降至少1個百分點。

在產能與投資布局方面，研華今年資本支出規模約6000萬美元（約新台幣19.05億元），投資重點包括北美營運據點建設、台灣製造基地擴充以及研發相關投資。其中南加州新總部預計今年7月開始運作，總投資金額接近1億美元，未來可望將北美營運支撐能力由7億美元提升至15億美元。全球製造據點方面，中國崑山廠目前稼動率達110%，台灣龜山廠約93%，日本北九州廠則仍在設備調整階段。

