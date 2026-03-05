荷姆茲海峽封鎖第5天！國際油價衝上年內高點 市場警告：100美元近了

荷姆茲海峽通行受阻已來到第5天，據海事分析服務商Marinetraffic資料，大批船舶在3月4日滯留該水域。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（4日）在震盪交易中收平。隨著美國與以色列對伊朗的攻擊行動升級，區域緊張情勢擴大，並已連續第5天癱瘓荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的航運，干擾中東關鍵的石油與天然氣運輸。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲10美分，或0.1%，收在74.66美元，連續第二個交易日創下2025年6月以來新高。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油收在每桶81.40美元，與週二持平，並創下2025年1月以來新高。

Tradu.com資深市場分析師查布拉斯（Nikos Tzabouras）指出：「市場正消化戰事可能長期化與供應中斷持續的風險，使油價維持高檔。」

查布拉斯進一步表示：「美國已釋出可能持續4至5週的軍事行動訊號，伊朗則試圖將衝突擴大為區域性戰爭，而關鍵瓶頸荷姆茲海峽實際上已關閉。這些發展可能扭轉先前不利的供需格局，推升油價，甚至讓每桶100美元關卡成為可能。」

布蘭特原油在早盤一度上漲逾3美元，觸及84.48美元，逼近數月高點，但在《紐約時報》報導指出，伊朗情報部門人員已向美國中央情報局（CIA）釋出願意就結束戰爭進行談判的訊號後，油價回吐漲幅。

以色列與美國部隊已對伊朗多個目標發動攻擊，伊朗則對該區域能源基礎設施展開報復性打擊。該地區的石油產量占全球總產量接近3分之1。

石油輸出國組織（OPEC）第二大產油國伊拉克官員向路透表示，由於儲存空間受限及缺乏出口管道，該國已將產量削減近每日150萬桶；若出口未能恢復，數日內恐需關閉接近每日300萬桶的產量。同時，荷姆茲海峽的航運仍實質停擺。

美國總統川普（Donald Trump）週二表示，若有必要，美國海軍可能開始護航油輪通過該海峽，並已指示美國國際開發金融公司（U.S. International Development Finance Corporation）為波斯灣海運提供政治風險保險與金融擔保。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）週三表示，五角大廈與美國能源部正研擬確保荷姆茲海峽安全的方案，以保障油輪通行；同時，川普與其顧問也正討論軍事行動結束後，美國在伊朗可能扮演的角色。

美國能源資訊署（EIA）指出，上週原油庫存增加350萬桶，達到3年半以來高點，高於路透調查分析師預期的增加230萬桶；汽油庫存則減少170萬桶，而包括柴油與取暖油在內的蒸餾油庫存增加42.9萬桶。

BOK Financial交易部資深副總裁基斯勒（Dennis Kissler）表示：「全球供應仍然充裕，海上浮動儲油量接近歷史高點。然而，在這些原油找到安全去處之前，價格波動仍將持續。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法