長科*預計4/1日起調漲導線架價格20%（彭博）

〔記者洪友芳／新竹報導〕受到國際原物料包括貴金屬金、銀價格持續大幅攀升的影響，長科*（6548）近日通知客戶，將從2026年4月1日起對出貨的訂單，全面調整導線架產品價格，調漲幅度達20%。

長科*表示，近期國際原物料市場波動劇烈，尤其是貴金屬金、銀的價格呈現持續且大幅度的攀升。2025年第三季金價約落在3900美元/盎司 ，銀價約落在48美元/盎司，銅價約落在9500美元/噸；但到2026年2月，金價已飆升至5200美元/盎司 ，銀價上漲至93美元/盎司，銅價也上漲至13000美元/噸 。此波急遽的原物料漲幅，已對公司導線架的製造成本造成極為嚴峻的衝擊。

長科*表示，公司致力於透過優化製程、提升生產效率等內部管控方式，盡全力吸收不斷上漲的原物料成本，以減輕對客戶的影響。然而，面對此次金屬價格極端且快速的成本結構變動，目前的製造成本已遠超出公司所能自行承擔的極限。

為確保能持續提供高品質的產品與穩定的供貨服務，長科*對客戶宣布將自2026年4月1日起出貨訂單，全面調整導線架產品價格，調漲幅度為20%。

長科*表示，公司深知此項價格調整與新機制的導入，將對客戶的營運規劃與成本控管產生影響，因此特此提前發出通知，期盼能給予客戶充裕的時間進行內部評估與後續安排。為降低過渡期間的衝擊，建議客戶可依據實際的生產需求，針對4月1日前能完成出貨的訂單進行備貨規劃。

